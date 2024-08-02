專送行大咖的傳奇景行廳掰了　超浮誇殯葬區竟有水上樂園和婚禮

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記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

位於台北市中心的第一殯儀館，乘載了不少居民重要的最後一程，但也因都市發展成為嫌惡設施多年，今年6月終於正式謝幕拆除，專送行大咖的傳奇「景行廳」就此掰了。冬瓜行旅負責人郭憲鴻(小冬瓜)為它做最後巡禮，開團導覽且影像紀錄，並在節目中討論移出的量能能否被二殯乘載等問題。

▲冬瓜行旅負責人郭憲鴻。（圖／《豈有此呂》）

台灣將邁入超高齡化社會，死亡率提升是未來必將面對問題，但台北市是否會再開設一個殯儀館呢？郭憲鴻認為不可能，所以他憂心二殯的火爐、停車需求是否夠用？禮堂使用壓力也是問題，民眾和殯葬業者將面臨心態調適。而他山之石，同樣面臨殯儀館壓力的外國都是怎麼做的呢？

▲郭憲鴻分享國外殯儀館的新作法。（圖／《豈有此呂》）

郭憲鴻帶來他到日本及馬來西亞考察殯儀館和靈骨塔的照片分享，日本的乾淨優雅沒有嫌惡感，馬來西亞殯葬業者的觀念更先進又浮誇，殯葬園區竟有水上樂園，還能辦婚禮和路跑，訴求的就是去恐怖感，以及和「家人」分享生活，讓民眾對殯儀館的蓋建接受度更高。

▲郭憲鴻為一殯做最後巡禮。（圖／《豈有此呂》）

郭憲鴻也提到，由於連納骨塔都一位難求，不只樹葬海葬，現在還發展出太空葬和宇宙葬！太空葬就是將骨灰用氣球帶到大氣層，爆炸後骨灰粉會隨風飄散，讓呂捷大喊難道自己出門還會被別人的骨灰粉灑到？！而宇宙葬又是什麼樣的呢？請鎖定8月2日的《豈有此呂》，讓你對殯葬有不同的定義。