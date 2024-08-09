鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

▲東寧清水祖師宮陰帝普渡三公。（圖／翻攝東寧清水祖師宮臉書）

記者葉國吏／綜合報導

農曆七月鬼月到，對此，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公發出警告，透露有「5姓氏」要當心。

東寧清水祖師宮在臉書貼出公告，指出今年農曆七月本宮陰帝普渡三公交代特別注意姓氏，包括許、陳、張、江、盧，需要小心血關、水關。

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對此貼文在臉書社團《爆料公社》引起討論，網友紛紛留言「平常心面對」、「每天都要洗澡怎麼辦」、「洗澡碰到水，算不算水關」；但也有人覺得這就是「迷信的力量」、「我只知道人比鬼，還可怕」。