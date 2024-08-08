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加泰隆尼亞獨派領袖流亡7年「重返西班牙」！無懼逮捕令高調演說

▲▼加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont） 。（圖／路透社）

▲加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont） 。（圖／路透社，下同）

文／中央社

儘管西班牙已發出逮捕令，但為路透社工作的人士目擊指出，前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆納大批支持者面前高調現身。

加泰隆尼亞獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在加泰隆尼亞議會附近的凱旋門（Arc de Triomphe）紀念碑現身，並在所屬政黨、堅持分離主義的「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）重要人士簇擁下登上會場舞台，向數以千計心情激昂的支持者發表演說。

普伊格蒙特表示：「我今天現身就是要提醒你們，我們還在這裡。」他抵達凱旋門紀念碑時似乎並未遭到警方攔阻。

另據法新社報導，普伊格蒙特於2017年主導加泰隆尼亞獨立運動失敗後遠走他鄉，歷經7年海外流亡後，今天重返西班牙。加泰隆尼亞是西班牙的經濟重鎮。

▲▼加泰隆尼亞前自治區主席普伊格蒙特（ Carles Puigdemont）。（圖／路透社）

法新社記者指出，目前仍遭到馬德里當局通緝的普伊格蒙特站在台上向支持群眾發表演說，他吶喊道：「自由的加泰隆尼亞萬歲！」他回國是要參與加泰隆尼亞地方議會領袖選舉的投票。

根據美聯社報導，普伊格蒙特自比利時返回西班牙後，在巴塞隆納高調現身，挑釁意味十足。他之前遭指控在企圖推動加泰隆尼亞脫離西班牙過程中挪用公款。

普伊格蒙特從政生涯致力於在西班牙東北部建立新國家這個目標。不過，他毫不妥協的做法，導致他和其他擁護分離主義的政黨及西班牙中央政府之間出現政治齟齬。

普伊格蒙特在西班牙高調現身，可能使延燒已久的加泰隆尼亞獨立議題再掀政治緊張。他之前力推加泰隆尼亞從西班牙獨立不料以失敗收場，隨後引發該國曠日持久的憲政危機。

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