賴清德下令台電「電網強韌計畫」提早4年　2028完成民生關鍵工程

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台電董事長曾文生8日於首場「氣候變遷對策委員會」中，以「台灣電力共需的轉型與挑戰」為題進行報告。總統賴清德聽取簡報後裁示，其中要求台電原訂10年完成、已經執行兩年的「強化電網韌性計畫」，能夠提早在4年，也就是在2028年，優先完成關鍵的區域，以及與民生相關的關鍵工程。

賴清德在聽取報告後表示，今天的報告相當誠實，從中可以看到，過去幾年，因為經濟高度成長帶來用電量快速成長，從2012到2023年，全國的發電量，成長了將近一成五 。但因為推動再生能源和燃氣複循環機組，替代老舊機組，發電的空污排放，下降了超過六成，台電的電力排碳係數，也較高峰時下降了一成 ，這應該讓更多國人知道。

賴清德表示，過去的「能源轉型」階段性成果應該珍惜，但也不必否認未來的挑戰，要共同務實面對三大課題：第一，電力要充足。邀請各位環保運動先進參加會議，希望聽取寶貴意見，也希望得到大家的協助，希望大家幫忙多說明、多解釋，相信台電電力建設可以更穩定；第二，系統要安全；第三，減碳要加速；這也是為什麼我們主張推動「二次能源轉型」。

首先，在在電力充足方面，賴清德表示，台電的報告說明，AI大爆發，將使得未來用電成長，比過去更多更快。所以，正在推動新增超過20部燃氣複循環機組，有的已經施工中、有的正在招標或環評、有的還在規劃的行政階段，而不同階段都面臨不同的挑戰。

賴清德說，除了台電公司務必努力克服困難，他也希望地方政府、在地民眾能夠支持合適的電力開發，公民社會能夠理性思辯對話。

賴清德強調，能源是複雜的複選題，不是簡單的是非題，如果我們對任何的電力開發都是用「刪去法」，那選擇勢必越來越少，從而造成的社會衝突只會越來越多，這無法創造多贏，也難以共創永續。

在維持電力系統的安全方面，賴清德認為，電網是不可或缺的一環，改善工作應該要加速進行，以降低停跳電事故的風險、減少人民生活的不便。

因此，賴清德要求台電，原訂10年完成、已經執行兩年的「強化電網韌性計畫」，能夠提早在 4年，也就是在2028年，優先完成關鍵的區域，以及與民生相關的關鍵工程。

最後，有關面對2050淨零轉型的挑戰，賴清德表示，李遠哲顧問特別提出2032年，台灣碳排要減半，過渡到2050淨零轉型部分，減碳必須要加速。他說，推動綠電極大化，如同今天在場每位委員發言，加速布建風、光等成熟再生能源，還要發展地熱、綠氫、海洋能等新興再生能源，以及智慧電網、深度節能等等，這些也都要政府、台電、以及各公私部門攜手努力，才能逐步落實。