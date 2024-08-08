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出獄當天惹事！基隆男拿原子筆刺獄友「全身都血」　再被判4年6月

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在基隆監獄服刑的男子，出獄當天拿原子筆攻擊獄友，再被判4年6月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／基隆報導

一名梁姓男子因為竊盜案，在基隆監獄服刑，沒想到在出獄當天，拿原子筆攻擊獄友，導致獄友全身是血，還攻擊前來阻止的2名監獄管理員，基隆地院依重傷未遂等罪，判梁男有期徒刑4年6月。

根據判決，梁男因竊盜案入監服刑，預計於2023年4月30日服刑期滿出獄，但因不滿高姓獄友在其服刑期間，屢屢指責其作業不力，於2023年4月30日，趁高男熟睡時，雙手持原子筆，刺向高男左眼、頭部、後腦，高男驚醒後反抗而未遂，並大聲說「你為什麼刺我」，但已全身都是血。

監獄管理員發覺上前制止，並將梁男帶離現場，沒想到梁男還用原子筆刺向正執行公務的2名管理員，造成管理員頭部、鼻子受傷，於是將梁男以現行犯逮捕送警辦理。高男表示，跟梁男同房不到兩個月，沒有債務糾紛也沒有恩怨，完全不認識。

梁男辯稱，出手攻擊的不是他，他有用精神方面藥物將近20年，根本沒有妨害公務，事發睡前服用精神科藥物，經常半夢半醒，而且會夢遊，當時夢到有人在跟他吵架，但他意識不清楚，隨後主管就把他帶走。

法院認為，梁男在鑑定時能清楚描述高男有何行為造成他不滿，且在描述高男的行徑時情緒較為波動，認為自己出獄當天攻擊高男就出去了，高男不能對他怎樣，因此明顯知道其行為之後果，並無因其精神障礙或心智缺陷導致判断能力受到影響。

法院審酌，梁男因罪入獄執行，本當深切悔思改過遵律守法，於將出獄之際，以暴力方式，持筆傷害獄友，且惡意持筆攻擊監獄管理員，基隆地院認為梁男犯重傷未遂罪，處有期徒刑4年；又犯傷害罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑4年6月。

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