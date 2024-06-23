女爆料知名貓飼料「有完整小壁虎」！廠商提告求償百萬結果曝

▲台灣知名貓飼料品牌怒告消費者。（示意圖／取自CC0圖庫）

記者郭玗潔／新北報導

北部黃姓女子上臉書爆料，指她購買某台灣知名品牌貓飼料，卻在裡面發現不明昆蟲屍體，她表示前年就曾在同品牌飼料內發現完整烘乾小壁虎，當時獲賠5包飼料，不滿這次再度發現異物，向業者要求賠償10包飼料未果，將雙方協調過程po上網。該業者認為黃女文章有損品牌名譽，將黃女告上法院求償100萬，法官審理後，認為黃女並無侵犯名譽權，判黃女免賠。可上訴。

判決指出，黃女在今年1月12日從酷澎網站購買某台灣知名品牌飼料後，向該品牌客服反映飼料内有昆蟲屍體，要求退款並賠償10包飼料，客服表示只能賠償2包，後續待調查結果出爐再議，但黃女無法接受，向消保會申訴後，再上「爆料公社」及「貓咪也瘋狂俱樂部」發布文章。

黃女在文內表示，她在2022年購買該品牌飼料時，就發現一隻完整的烘乾的小壁虎，而後廠商來回收產品，並賠償5包飼料，此事也就和平完結，殊不知近期購買該品牌飼料，又有烘乾的未知蟲屍，她打了幾通客服電話，第三通客服回應「上次的壁虎屍體沒收到，這次要先回收屍體跟飼料」，才要處理後續作業，會先給她兩包飼料，黃女認為「我就問誰會把壁虎屍體留在家裡給貓吃，補充蛋白質也先不用捏！」，對業者的處理相當不滿。

▼飼主表示曾在飼料內發現完整壁虎乾。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

業者則認為，黃女文章有5點不實，包含黃女說「公司說上次的壁虎屍體沒收到」，其實是黃女告知她家中貓咪將壁虎玩不見，並無寄回給公司，另外黃女說「貴司也不用出動員工來護航了」，但他們並沒有出動員工護航，且黃女說「顯然你們並沒有要正視消費者的述求，而是發個聲明讓大眾看的眼花撩亂」、「客服敷衍直接掛電話」也都不是事實，另外黃女說已告知酷彭不用來回收，要他們來回收飼料，實則黃女將貓飼料一分為二，一部分交給酷彭回收取回退款。且黃女這篇文章讓許多網友一起批評公司，甚至表示不再購買產品，黃女的不實言論已侵害名譽權，求償100萬。

法官審理認為，黃女過去是否確有將壁虎乾寄回給業者，以及業者當時是否收到壁虎乾，與業者商譽均無關，並無侵害名譽可言，而張女認為公司員工在文章下留言是在護航，也僅為張女個人主觀感受，另其他業者指控的項目也和侵害名譽無關，判黃女免賠。可上訴。