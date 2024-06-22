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社會 社會焦點 保障人權

臉書罵名嘴「長得好醜、垃圾嘴」　2網友挨告「未侵害名譽」免賠

▲▼0728_廣德家_王瑞德 。（圖／記者洪正達攝）

▲資深媒體人王瑞德被網友罵「霉體人」怒提告。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新北報導

資深媒體人王瑞德去年上民視政論節目討論「韓國瑜能救侯？」播出後，陳姓網友不滿他發言，將節目畫面截圖放上臉書，大罵「你長得好醜！醜人多做怪」、「霉體人」，另一名蔡姓網友留言附和「垃圾嘴一個，長得很噁心」，兩人都被王瑞德告上法院。新北地院審理，認定兩網友未侵害名譽權，判兩人不用賠錢。全案還可上訴。

判決指出，陳姓網友去年7月22日於臉書「○○五金工具館」粉絲頁上，張貼王瑞德上電視政論節目的照片，公開發文評論「你長得好醜！醜人多做怪」，又在留言回覆其他網友，辱罵王「賤」、「霉體人」、「他很醜是事實，要告我甚麼」。

另有蔡姓網友在貼文下回應「真的，垃圾嘴一個，長得很噁心」，這些內容被王瑞德看到，認為兩人對他使用惡意負面的攻擊字眼，已超出對公眾事務進行適當評論範圍，嚴重貶損他的名譽權，對陳、蔡兩網友提告各求償20萬、10萬元。

陳男在審理時表示，他不認同王瑞德在節目上諸如「韓國瑜能救侯？」等言論，所以才發表貼文，全文包含「怎麼可能別人的黨都是壞的一無是處！天底下怎麼可能有某個黨全是缺點！只有你瞎挺的黨都全是優點！你當民眾全是白癡嗎？你繼續罵擾亂社會通告費領不完！」這是針對王身為政治評論員所做的意見表達。而蔡男則說他罵的不是王瑞德。

法官認為，陳男是針對王瑞德上節目的言論發表回應，因該節目涉及政治議題的探討，而政治言論範疇應受最高程度的言論自由保障。王身為專業媒體人、政治評論員及公眾人物，對於他人的言論和行為，應有較高的容忍義務。

法官指出，蔡男評論「垃圾嘴」等言論雖不妥，但蔡男主要在回覆陳男的貼文，而陳男貼文為對公共議題發表負面評價，就整體脈絡觀察，這些言論雖造成王瑞德主觀心理不快，但並無侵害他的人格、社會名譽權，王也未舉證這些言論對他心理造成不好的影響，判兩名網友免賠。可上訴。

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