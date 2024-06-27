算命師一句話害慘男大生！加入學生會找老婆　傳冥婚片狂追學姐

▲高雄楊姓男大生傳訊騷擾學姊1年多，挨告慘了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／高雄報導

24歲楊姓男大生聽信算命師的話，深信會和未來的老婆在相關公民組織相遇，便加入學校學生會，因而愛上內部一位學姐。楊男不管學姐拒絕，仍傳送「反正就是妳，老婆」、「巴不得現在就去登記」等語，還傳送疑似冥婚的影片、將學姐的母親拉入群組內喊「岳母」，騷擾了1年多，被學姐告上法院。橋頭地院審理，依犯跟蹤騷擾罪，處楊男2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，楊姓男大生相當迷戀學生會學姐，明知道學姐從2022年3月29日起，就不願意私下回應他的訊息，仍持續騷擾她1年多的時間，傳訊表示「對不起，我或許是那種願意服務大眾的人，可是我喜歡上了妳」、「乾，都跟妳求婚啦」，並陸續辦了好幾個LINE假帳號，強迫學姐加入群組，傳送「剛剛看到命案現場…可怕。爆頭」等威脅言語，隔月又傳送疑似冥婚儀式的影片，並把學姐的媽媽也加入群組，問她「阿姨我可以找妳女兒讀書嗎？」、「岳母」。

楊男又持續以LINE或電子郵件等方式，對學姐表示「我可不可以搬去妳家住」、「只有妳在想羞羞臉的事。我只是認命罷了，反正就是妳，老婆」、「妳很溫柔賢淑，能力又好。我這輩子想跟妳在一起，心中就是有這種想法。決定權在妳，我的話巴不得現在就去登記」，還傳訊給學生會粉絲頁說「各位我藉著酒意一定要說，學姐吧不一定是我老婆，但是算命的好幾攤都說，我的老婆賺錢一定比我好、能力比我強，而起會是在勞工與資方的組織，所以我才加入學生會」，讓學姐不堪其擾，將楊男告上法院。

法官審理認為，楊男長期不斷以LINE、臉書或電子郵件傳送強迫追求、警告、威脅或干擾等內容，已經影響學姐的生活，犯後雖坦承犯行，但學姐表明無意願調解，依犯跟蹤騷擾罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。