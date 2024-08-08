綠訪團與美大麻業者餐敘　賴士葆問要進口嗎？若是就喪盡天良了

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

藍綠日前組成觀選團，赴美出席共和黨全代會，而國民黨當時並未參與民進黨代表團邀約的「僑宴」，國民黨副發言人康晉瑜昨天進一步透露，是因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。對此，國民黨立委賴士葆今（8日）質疑，該次餐敘是否有提到大麻在台灣的相關話題？若像萊豬一樣進口，那就喪盡天良了。

賴士葆在臉書撰文指出，日前台灣朝野派員參加美國共和黨代表大會，民進黨脫隊參加餐敘，作東者是當地大麻的供應商，引起非議。民進黨表示，大麻在伊利諾州是合法的，當晚出席的伊利諾州的參眾議員表示，在尋求與美國中西部發展經濟關係。

對此，賴士葆呼籲，執政當局拚外交發展經濟無可厚非，如果假借促進經濟之名，覬覦大麻龐大的商機，要把大麻引進台灣，那就是喪盡天良的勾當。

賴士葆提到，大麻被聯合國列為二級毒品，麻煩的是大麻便宜且隨便盆栽皆可種，容易取得。吸食者的年紀較輕，高學歷，吸食者很多透過從國外網購，吸食地點很多在家中，所以難以查訪、攔截，是查緝的破口。這幾年，在一些網紅不當的示範帶動下，年輕人依賴大麻紓壓，忽略一旦成癮，比安非他命更可怕，會傷害大腦，產生幻聽、幻覺、思覺失調症狀，也有很高比例會再去嘗試其他更高階的毒品。

賴士葆表示，根據刑事局公佈查獲大麻的資料，2014年的59.8公斤到2023年的1117.7公斤，10年來增加了18倍之多；教育部公布的資料，學生濫用藥物，大麻在2023年已經高居第二名，大麻氾濫的情形嚴重，暑假更是年輕人誤入大麻陷阱的高峰期，讓人憂心。

賴士葆質疑，雖然教育部和法務部都說，大麻零容忍，但是過去民進黨在野時曾說，萊豬零容忍，執政時卻進口了，現在民眾最想知道大麻業者邀約伊利諾州參眾議員的餐敘，有沒有提到敏感的大麻在台灣的相關話題？