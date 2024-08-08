李洋6年前跟女友約會畫面曝光！自爆2人最愛在客廳吃東西

▲李洋跟女友愛情長跑10年，6年前的約會影片被網友翻出。（圖／翻攝自YouTube-BWF TV頻道，下同）

圖文／CTWANT

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」勇奪奧運金牌，讓台灣人為之瘋狂，而7日他們光榮歸國，王齊麟和李洋的女友都來接機，閃瞎大家，而李洋和王齊麟相比較低調，外界也好奇他女友的長相。據悉，他跟女友交往10年，更有網友挖出6年前2人約會的片段。李洋近日也公開林口的家，自爆最愛跟女友窩在客廳吃東西。

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▲2人在板橋435藝文特區約會，還一起吃雞蛋糕。

據了解，李洋跟女友交往10年，原本27歲李洋要結婚，但因為拚奧運延後，如今征戰巴黎回國，好事也近了。有網友找出李洋6年前接受世界羽球聯盟訪問的影片，2人在板橋435藝文特區約會，不僅手牽手，還一起吃雞蛋糕，可見感情很好。而影片中的李洋顯得稚嫩，如今6年過去，他完成奧運金牌二連霸，女友也現身機場接機。

李洋和王齊麟2022年各自買了林口的房子，如今房價漲到6字頭，估增值4成。而李洋近日也公開他的新家，李洋自爆，「大概9成的時間都待在客廳，跟女朋友最愛坐在客廳地上看電視」，還秀出女友送的扇子，上面有她提的「金酒吧」三字。至於情史，李洋說，他就交過一任。

李洋表示，謝謝家人的陪伴，「運動生涯其實很像煙火一樣，璀璨而短暫，可以讓我一路走來，堅持自己的夢想」。

▲李洋表示，他最愛跟女友待客聽。（圖／翻攝YouTube頻道HOME DELUXE 弘第）

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