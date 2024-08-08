真主黨預告「報復攻擊目標」！ 　以色列警告：傷害平民將加倍奉還

▲ 黎巴嫩真主黨（Hezbollah）曾向以色列北部發射200枚火箭彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨及哈瑪斯領袖接連遇襲，外界憂心真主黨與伊朗可能發動報復攻擊，擴大中東衝突。真主黨媒體已經預告，「懲罰遲早會到來」，還刊出一張以色列首都特拉維夫的照片，暗示可能攻擊平民；以色列對此則警告，若傷害平民將招致強烈回應。

《以色列時報》報導，黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上周被以色列擊斃，該組織旗下報紙《消息報》（Al-Akhbar）6日頭版標題寫道，「懲罰遲早會來，不要被誤導」，背景則是一張特拉維夫的照片。

該報總編輯阿敏（Ibrahim Al Amin）被指與真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）關係密切，他發表社論指出，真主黨的回應有很大的機動空間，因為舒庫爾在貝魯特南部的空襲中遇害時也波及平民。

阿敏寫道，「若真主黨可以選擇襲擊目標，可能會打擊特拉維夫，有可能對平民造成輕微傷害。」

美媒Axios指出，以色列官員對這篇文章的解釋是，真主黨可能以特拉維夫市中心的以色列國防軍總部為目標，或是特拉維夫北部的情報局「摩薩德」（Mossad）總部及其他重要情報基地，這些基地靠近平民社區，砲彈一旦失準很可能殃及平民。

2名以色列官員透露，軍方及國防部官員告訴美國五角大廈及美軍中央司令部，真主黨火箭彈常常不準，對軍事基地的襲擊通常伴隨附帶損害，若真主黨傷害平民，將付出「不成比例的代價」。