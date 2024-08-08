「東森盃」閉幕期待再見！　兩岸小選手「誇誇時間」互讚球技

記者任以芳／福建連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於昨7日頒獎以及閉幕儀式，兩岸小球員經歷三天短暫比賽交流，也交到好朋友。大陸小選手表示有機會，要帶台灣小選手去自己家鄉平潭吃美食，兩岸小朋友也互相鼓勵誇讚對方球技，並且互留聯繫方式，才剛說再見，還有大陸小選手問，「還會再來嗎？」

▲東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟。（圖／記者任以芳攝）

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」由東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟，帶領台灣4校少棒隊百人團赴陸進行8天7夜交流。本次活動共有8支參賽隊伍、134名參賽運動員，分別是來自台灣的台中萬豐小學棒球隊、桃園大勇小學棒球隊、台東紅葉小學少棒隊、花蓮光復小學棒球隊；福建省平潭澳前鎮中心小學棒球隊、平潭城關小學棒球隊、閩清縣第三實驗小學棒球隊、連城縣實驗小學棒球隊，設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從5日至7日展開20場比賽。

▲花蓮光復國小力克地主隊拿下冠軍，校長黃彤芳(右2)與家長們立刻興奮地與全力贊助相挺的東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿(右3)、東森集團執行長陳通和(左1)分享榮耀。（圖／記者湯興漢攝，下同）

經過三天激烈循環賽，「東森盃」昨7日總決賽成績出爐，台灣花蓮光復小學棒球隊戰勝連城縣實驗小學棒球隊，以6:3獲得冠軍，第二名是福建連城縣實驗小學、第三名是台中萬豐國小、第四名是台東紅葉國小、第五名是桃園大勇國小、第六名是閩清三小、第七名是平潭城關、第八名是平潭澳前。

▲「東森盃」兩岸小選手互相誇讚對方。（圖／記者任以芳攝，同下）

拋開比賽輸贏，兩岸小朋友把握時間繼續「交朋友」以及「誇誇時間」。連城縣實驗小學小選手李松昱表示，與花蓮光復國小爭奪冠亞軍，對方防備超強，球速超快，「我們差兩分一直功不下來。」

花蓮光復國小選手也回誇，「他們有很多美技，球速也不錯！」

再換另一個「誇誇現場」，澳前國小選手一直猛讚台東紅葉國小投手，「非常認真！」球丟的非常遠，球速也很快，跑得也快，重點是脾氣很好。被誇讚的紅葉隊小朋友害羞低頭，最後大家來張大合照，氣氛超熱鬧。

平潭澳前國小小選手十分活潑，當記者問，「有交到好朋友嗎？」大家齊聲回答，「當然有啊！」接著一起結伴衝去找台灣小選手，「有機會要帶台灣好朋友回家鄉平潭，去吃好吃的美食海蠣煎（蚵仔煎）、時來運轉和天長地久（平潭小吃）。」

台中萬豐國小選手先是一頓誇讚對方，「他丟很遠，我就出局了。」然後有機會想帶大陸小選手去台北101大樓、小巨蛋，以及花蓮都是好玩的地方。

▲花蓮光復國小贏得本屆「東森盃」冠軍。

雖然兩岸小選手相處時間不多，從5日到7日大約三天時間循環對戰，從比賽交流中大概知道對方實力，總決賽結束後，接著是「東森盃」全明星賽

原賽制A、B組分為兩隊：A組花蓮光復、台東紅葉、平潭城關、平潭澳前兩岸4校組成「全明星隊1」；B組桃園大勇、台中萬豐、連城實小、閩清第三實小為全明星隊。從原本競爭關係變成同一陣線，先前輸贏較勁的下全拋腦後，一下子拉近兩岸小朋友心的距離。

▲兩岸小選手離情依依。

到了說再見時間，球場上部分小選手彼此互相道別、擁抱，才剛揮手告別，大陸小選手問，「還會再來嗎？」「明年我要升國中，可能見不到面了。」

台灣小選手也默默微笑，彼此還是期待下次見面機會，在小朋友心裡這是一個很特殊夏天，友誼種子住在心裡，期待下次海峽兩岸好朋友再相會。

▼兩岸選手團隊合影（桃園大勇國小、平潭城關國小）。（圖／記者任以芳攝）