花蓮小學生奪冠！　東森盃少棒賽力抗大陸地主隊

▲首度舉辦的2024東森盃兩岸少棒賽經過三天激烈賽事，最終由花蓮光復國小奪得冠軍。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

花蓮光復國小的孩子在大陸奪冠了！2024東森盃兩岸少棒邀請賽今(8/7，週三)上午於福建省龍岩市連城海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場舉行冠亞軍爭霸賽，花蓮光復國小力抗地主隊連城實驗小學，以6:3精彩表現取得勝利，在連續三天的緊湊賽程中拿下冠軍，現場激動狂喜！連城在地民眾也看得相當投入，為全城瘋棒球的熱潮推上新高峰。

▲蘇宇翔、吳峻睿、吳定謙、陳昊宇、曹承中及古盺璋等花蓮小選手取得冠軍超興奮。

這次東森盃兩岸少棒邀請賽是由東森文化基金會帶領台灣4所小學來到福建進行8天7夜的文化體育交流活動，其中花蓮光復國小先前因0403大地震，鐵路受到影響，這次為了參加東森盃兩岸少棒賽，特地提前兩天出發，繞了整個南迴才抵達桃園機場跟大家一起前往大陸比賽，所幸皇天不負苦心人，在小選手們絕佳默契又不放棄的努力下，順利把冠軍寶座帶回台灣。校長黃彤芳特別感謝東森文化基金會，她一提出能否提前一天帶孩子從花蓮到高雄過夜，再到桃園，基金會立即應允全力相挺贊助，讓她和家長們都非常感動。

▲花蓮光復國小力克地主隊拿下冠軍，校長黃彤芳(右1戴帽者)與家長們立刻興奮地與全力贊助相挺的東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿(後排左4)、東森集團執行長陳通和(後排左3)分享榮耀。

▲花蓮光復國小教練(左起)陳信福、黃順福及李正雄與連城實驗小學教練林易增(右2)皆希望兩岸少棒賽交流活動可以持續舉辦。

光復國小教練黃順福表示，第一次參加兩岸交流賽拿到冠軍覺得真的很幸運，相當看好連城的孩子累積更多經驗以後將有機會表現得更突出。小選手們也大讚對手在投手和守備方面都很強，覺得是可敬的對手，實力相當好，終於比賽玩了可以好好的享受連城的美食與美景。

奮力拚搏也獲得亞軍的連城實驗國小教練林易增則認為，花蓮光復國小的確表現很好，希望有機會還可以再來連城多交流，帶動連城小朋友們在技術上面再提升。

▲▼花蓮光復國小與連城實驗小學爭冠賽過程緊張刺激。

經過三日的連續激戰，台灣及福建兩岸8所小學的少棒隊選手們，7日來到賽事最後一天決賽排位戰，小選手們紛紛拿出自己最好的表現，希望為團隊爭取榮譽。上午台東紅葉隊對上台中萬豐爭奪季軍，雙方出現拉鋸戰，最終由台中萬豐獲勝贏得季軍；而桃園大勇對戰閩清第三實驗小學，則由桃園大勇拿下勝利，以及平潭澳前對上平潭城關，兩校地區相近球風相似、實力旗鼓相當，最後由城關出線取得勝利。

即將升國中的平潭城關小學女投手林諾嵐在場上英颯的身影表現相當亮眼，她分享自己從三年級經由老師的介紹接觸到棒球，從此就喜歡上這項運動，此次兩岸交流，她觀察到台灣二壘手和遊擊位置的選手非常靈活，而且即使是四年級的小選手，技術也相當出色，認為這次東森盃少棒賽的活動規格很高，裁判很專業，讓她不論輸贏都能學習到很多。

▲平潭城關小學女投手林諾嵐英颯身姿吸引目光。

另外，台東紅葉國小林劭昨日於賽事中受傷，所幸經醫師檢查診斷後僅為拉傷需休息一週，卻也因此無法與夥伴一起併肩打完最後一場球賽，今日心情顯得格外低迷，一旁休息的林劭只能默默調整心情，表示期待接下來的廈門參訪行程，最想參加無人機體驗活動。

▲東森盃兩岸少棒賽開幕式場面盛大 宋濤、王令麟同場熱血開球。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)