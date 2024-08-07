球來就打！東森盃兩岸少棒全明星賽「對手變隊友」默契絕佳

▲東森盃兩岸少棒賽今(7日)下午舉行全明星賽，兩岸小朋友瞬間對手變隊友打成一片。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建報導

東森盃兩岸少棒賽今(8/7，週三)上午結束精彩刺激的決賽後，下午特別舉行「東森盃全明星賽」，兩岸8校小選手透過混合分組進行比賽。只見小選手們一掃正式比賽的緊張與壓力，個個在場上盡情大顯身手，只要有機會就勇敢出擊、大膽揮棒，帶動現場氣氛超歡樂，不分你我通通「打」成一片，場邊如雷的加油吶喊聲不曾間斷，讓東森盃兩岸少棒賽活動氣氛嗨到最高點。

▲▼全明星賽精彩瞬間。

此次全明星賽以原賽制A、B組分為兩隊：A組花蓮光復、台東紅葉、平潭城關、平潭澳前兩岸4校組成「全明星隊1」；B組桃園大勇、台中萬豐、連城實小、閩清第三實小為全明星隊，由於每個位置都是各隊菁英中的菁英，打擊及跑壘次數及頻率明顯飆高，而小選手們也放下輸贏包袱，勇敢挑戰球來就打，使這場全明星賽況彷彿開外掛格外精彩，孩子們滿滿的活力與元氣，也感染了場邊觀賽的家長，孩子們的一舉一動皆受到高度關注，每次出擊都引發全場歡聲雷動。

▲▼場邊加油聲不斷，每次打擊皆歡聲雷動。

難得有機會兩岸小朋友一起同隊打球，從前2天對戰時的「對手」身分，瞬間變成同組的「神隊友」，對小朋友來說是很新鮮的體驗，有小選手說「剛開始有點不習慣，但很快就發現大家其實挺有默契的」、「感覺特別好玩」、「大家都很努力，也很支持彼此，感覺很棒」，透過此次明星賽達成「交流第一、比賽第二」的初衷，讓孩子們在比賽過程中打破既定印象、體驗合作的樂趣，也結交朋友，開闊了眼界。

▲冠軍花蓮光復國小。

▲亞軍連城實驗小學。

▲季軍台中萬豐小學。

全明星賽後也正式舉行本屆東森盃兩岸少棒賽頒獎典禮，冠軍隊花蓮光復國小陳昊宇代表受獎後激動地親吻獎盃，而優秀投手獎則由連城實小吳熙獲得，安打王由台東紅葉國小邱宇恩拿下，而首屆東森盃MVP最佳球員則為花蓮光復國小蘇宇翔，光復國小首次到大陸比賽交流就獲得冠軍、最佳球員及最佳教練堪稱三喜臨門，帶回滿滿的榮耀。

▲個人獎得獎小選手，由左至右為花蓮光復國小蘇宇翔、台東紅葉國小邱宇恩、福建連城實小吳熙。

▲冠軍隊花蓮光復國小陳昊宇代表受獎後激動地親吻獎盃。

東森盃2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽比賽名次

第一名：花蓮光復小學

第二名：連城縣實驗小學

第三名：台中萬豐小學

第四名：台東紅葉小學

第五名：桃園大勇小學

第六名：閩清縣第三實驗小學

第七名：平潭城關小學

第八名：平潭澳前鎮中心小學

優秀教練員獎：花蓮光復小學－黃順福

優秀投手獎：吳熙（連城縣實驗小學）

安打王：邱語恩（台東紅葉小學）

最佳球員：蘇宇翔（花蓮光復小學）

優秀技術官員獎：周龍、羅智鵬、王炫、張富斌、邱美玉、許曉婷

▲東森盃兩岸少棒賽開幕式場面盛大 宋濤、王令麟同場熱血開球。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)