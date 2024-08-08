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大陸 大陸焦點 特派現場

東森盃比賽「嬌點」爆發力十足！　台小選手對戰陸女投手：很不錯

記者任以芳／福建連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於昨7日總決賽比賽成績出爐，由花蓮光復國小贏得冠軍，緊接是兩岸球隊明星賽，每支球隊挑選主力採取混打。大陸球隊女生比例高，包括女投手上場與男生一起較勁。來自台灣小選手也說，台灣很少看到女投手，球技也很好，跟著大家一起曬太陽打球，感到佩服。光復國小選手還幽默地說，「有美人計，我也不會放水，因為男女平等。」

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」由東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟，帶領台灣4校少棒隊百人團赴陸進行8天7夜交流。本次活動共有8支參賽隊伍、134名參賽運動員，分別是來自台灣的台中萬豐小學棒球隊、桃園大勇小學棒球隊、台東紅葉小學少棒隊、花蓮光復小學棒球隊；福建省平潭澳前鎮中心小學棒球隊、平潭城關小學棒球隊、閩清縣第三實驗小學棒球隊、連城縣實驗小學棒球隊，設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從5日至7日展開20場比賽。

昨7日於福建省龍岩市連城海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場舉行關鍵總決賽，來自兩岸的8支青少年棒球隊經過3天20場激烈比賽，最終台灣花蓮光復小學棒球隊戰勝連城縣實驗小學棒球隊，以6:3精彩表現獲得冠軍。

▲▼ 東森盃、大陸女選手 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣棒球女選手較少見，陸女選手表現也讓台灣男生小選手感到佩服。（圖／記者任以芳攝）

比賽結束後，東森盃兩岸少棒賽特別舉行「東森盃全明星賽」，由兩岸8校小選手透過混合分組進行比賽，每支球隊挑選特色好手，一起互相切磋球技，現場加油聲不斷。

除了有棒球健兒奔馳球場，場上還有帥氣「嬌點」，大陸青少年軟式棒球隊平均2、3位女小選手，女生比例相較台灣球隊來的多一些，也讓來自台灣小選手們對戰女生時，感到十分佩服。

▲▼ 東森盃、大陸女選手 。（圖／記者任以芳攝）

▲談到對大陸棒球女選手印象，台中萬豐國小選手害羞笑了。（圖／記者任以芳攝）

來自台中萬豐國小選手以及台東紅葉國小選手沈冠霖也分享，大陸女選手都跟男生一起曬太陽練習，大家一起比賽、一起玩，甚至球打輸了，也會被自己球隊教練罵，覺得蠻佩服的。

▲▼ 東森盃、大陸女選手 。（圖／記者任以芳攝）

▲花蓮光復國小選手古昕璋、曹承中、戴呈諺（左到右）。（圖／記者任以芳攝）

談到與女選手對戰是否會手下留情花蓮光復國小古昕璋幽默地說，「有美人計，我不會手下留情，因為男女平等。」他也很開心與大陸選手交流打球，提升自己經驗值。

花蓮光復國小曹承中也說，「台灣很少看到女選手，尤其是女投手。」經過多日比賽觀察，他發現大陸球隊女選手也蠻厲害，還誇讚一下平潭澳前小學女投手俞晴嫣。

▲▼ 東森盃、大陸女選手 。（圖／記者任以芳攝）

▲平潭澳前小學女投手俞晴嫣。（圖／記者任以芳攝）

聽到台灣小選手的稱讚，平潭澳前小學女投手俞晴嫣也表示，「謝謝誇讚，雖然這次比賽時間很短，但是我還是很珍惜，謝謝你們陪我比賽。」

經過幾天交流比賽，台灣與大陸球隊各有輸贏，透過球場實戰經驗，每位小選手都有不同收穫，無論是球技磨練提升，或是交到海峽兩岸的好朋友，這個夏天也成為孩子們最難忘回憶。

▼ 大陸球隊女投手表現亮眼 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃、大陸女選手 。（圖／記者任以芳攝）

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