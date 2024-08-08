JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

▲J.K.羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，影射「台灣拳后」林郁婷的性別，還跟風國際拳總質疑林郁婷的參賽資格，結果遭網友洗版。不過，她7日晚間再度開嗆，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣荒謬。」

國際拳總2023年以未通過「性別生化指數」為由，堅持撤銷林郁婷的銅牌資格，但至今都不願公開檢驗方式和標準。如今巴黎奧運，國際拳總（IBA）5日再以此事主張林無參賽資格，但被媒體問到理由時，依舊提不出任何證據，只是瘋狂跳針回應「中國是我最愛的國家」、「台灣是中國的一部分」。

對此，國際奧會（IOC）發聲力挺，認定林郁婷毫無疑問是女性。事實上，國際拳總過去多次爆發裁判作弊、貪腐等醜聞，不僅2019年遭停權，更因裁判紀律、財務問題未見改善，在2023年被國際奧會取消認證，後續拳擊賽事改由國際奧會接手。

儘管奧會堅定支持林郁婷，還有不少知名人士和醫界出面聲援。不過，J.K.羅琳仍跟風國際拳總，堅定認為林郁婷就是跨性別選手。

為此，J.K.羅琳7日晚間再次發文反嗆，近日不少網友不斷貼一堆女性運動員的照片來「教育」她，告訴她並非所有女生都長得跟芭比娃娃一樣，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣，我看得出其中的差別，而你們看起來很荒謬」。