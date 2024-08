JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

▲J.K.羅琳(J.K. Rowling)、林郁婷。(圖/達志影像/美聯社、記者林敬旻攝)

記者柯沛辰/綜合報導

《哈利波特》作者J.K.羅琳(J.K. Rowling)近日多次發文,影射「台灣拳后」林郁婷的性別,還跟風國際拳總質疑林郁婷的參賽資格,結果遭網友洗版。不過,她7日晚間再度開嗆,「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣荒謬。」

國際拳總2023年以未通過「性別生化指數」為由,堅持撤銷林郁婷的銅牌資格,但至今都不願公開檢驗方式和標準。如今巴黎奧運,國際拳總(IBA)5日再以此事主張林無參賽資格,但被媒體問到理由時,依舊提不出任何證據,只是瘋狂跳針回應「中國是我最愛的國家」、「台灣是中國的一部分」。

對此,國際奧會(IOC)發聲力挺,認定林郁婷毫無疑問是女性。事實上,國際拳總過去多次爆發裁判作弊、貪腐等醜聞,不僅2019年遭停權,更因裁判紀律、財務問題未見改善,在2023年被國際奧會取消認證,後續拳擊賽事改由國際奧會接手。

儘管奧會堅定支持林郁婷,還有不少知名人士和醫界出面聲援。不過,J.K.羅琳仍跟風國際拳總,堅定認為林郁婷就是跨性別選手。

為此,J.K.羅琳7日晚間再次發文反嗆,近日不少網友不斷貼一堆女性運動員的照片來「教育」她,告訴她並非所有女生都長得跟芭比娃娃一樣,「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣,我看得出其中的差別,而你們看起來很荒謬」。

For the record, bombarding me with pictures of athletic women to ‘teach’ me that women don’t all look like Barbie is like spamming me with pics of differently-shaped potatoes to prove rocks are edible. I can still see the difference and you look frankly bonkers.