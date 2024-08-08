　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

▲JK羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

▲J.K.羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，影射「台灣拳后」林郁婷的性別，還跟風國際拳總質疑林郁婷的參賽資格，結果遭網友洗版。不過，她7日晚間再度開嗆，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣荒謬。」

國際拳總2023年以未通過「性別生化指數」為由，堅持撤銷林郁婷的銅牌資格，但至今都不願公開檢驗方式和標準。如今巴黎奧運，國際拳總（IBA）5日再以此事主張林無參賽資格，但被媒體問到理由時，依舊提不出任何證據，只是瘋狂跳針回應「中國是我最愛的國家」、「台灣是中國的一部分」。

對此，國際奧會（IOC）發聲力挺，認定林郁婷毫無疑問是女性。事實上，國際拳總過去多次爆發裁判作弊、貪腐等醜聞，不僅2019年遭停權，更因裁判紀律、財務問題未見改善，在2023年被國際奧會取消認證，後續拳擊賽事改由國際奧會接手。

儘管奧會堅定支持林郁婷，還有不少知名人士和醫界出面聲援。不過，J.K.羅琳仍跟風國際拳總，堅定認為林郁婷就是跨性別選手。

為此，J.K.羅琳7日晚間再次發文反嗆，近日不少網友不斷貼一堆女性運動員的照片來「教育」她，告訴她並非所有女生都長得跟芭比娃娃一樣，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣，我看得出其中的差別，而你們看起來很荒謬」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
黑澀會美眉賣假包　余皓然痛心「貪念破壞信任」
各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷遭「突襲式洗劫」笑：造成我蠻多困擾
王昶模仿「無挑戰苦笑」自嘲！傳神表情台人笑噴　親曝感情狀況
李洋剛回家就被「羽球隊小朋友」包圍！感性回應狂吸2萬讚
王齊麟喜曬「一家5口照」！喊話粉絲1事：出門蠻可怕的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鬧鐘設超多！護理師提醒「賴床怪」健康問題：會變胖喔

JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

J.K.羅琳又開嗆！譏林郁婷支持者「像拿馬鈴薯證明石頭可以吃」

中國男持刀搶大阪珠寶店「1393萬名錶」！店員遭刺宣告不治

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格！暈倒送醫

27歲陸男大阪心齋橋搶6300萬名錶　店員腹部中刀送醫亡

阿根廷將用AI預測「未來犯罪」　總統下令成立安全部

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

韓羽協「和安洗瑩沒衝突」　黑歷史被挖！干預選拔、選手搭經濟艙

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

鬧鐘設超多！護理師提醒「賴床怪」健康問題：會變胖喔

JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

J.K.羅琳又開嗆！譏林郁婷支持者「像拿馬鈴薯證明石頭可以吃」

中國男持刀搶大阪珠寶店「1393萬名錶」！店員遭刺宣告不治

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格！暈倒送醫

27歲陸男大阪心齋橋搶6300萬名錶　店員腹部中刀送醫亡

阿根廷將用AI預測「未來犯罪」　總統下令成立安全部

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

韓羽協「和安洗瑩沒衝突」　黑歷史被挖！干預選拔、選手搭經濟艙

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉86公斤破全國　成績總和193公斤

林郁婷迎4強仍吸引爆滿外媒　開賽前半小時就快坐滿媒體區

直擊／力挺林郁婷進金牌戰！　媽媽+200支持者凌晨衝新北市府

鬧鐘設超多！護理師提醒「賴床怪」健康問題：會變胖喔

JK羅琳酸林郁婷遭洗版　發文再嗆荒謬：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

日21歲YTR正妹拍寫真　手掌大蘋果放胸前「瞬間變超小」

J.K.羅琳又開嗆！譏林郁婷支持者「像拿馬鈴薯證明石頭可以吃」

奧運女子高爾夫首輪　徐薇淩74桿並列第30

中華隊奧運奪6獎牌被酸太少　杜承哲曝歷年數據打臉「史上第二高」

三星Galaxy Z Flip 6試玩！意外方便的小折　AI技術讓手機更好玩

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

陸男大阪搶6300萬名錶　店員被刺傷宣告不治

中國籍男子持刀搶大阪珠寶店！店員遭刺亡

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

二手店挖寶　女買到200年前黃金手環

韓國在奧運丟臉！網揭長輩團「干擾比賽」惡行

阿根廷將用AI預測「未來犯罪」　總統成立安全部

北韓「生小孩沒肛門」竟成真　居民怪病慘死

峇里島瀑布前自拍　男狂墜25公尺喪命

韓羽協黑歷史被挖　干預選拔、選手搭經濟艙

爆被踢出選手村！　辣妹泳將槓上奧會

更多熱門

相關新聞

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

「台灣女拳王」林郁婷的性別遭《哈利波特》作者J.K.羅琳影射攻擊，引發全球關注，為此不少網友也紛紛聲援林郁婷，就連演過漫威電影的華裔男星劉思慕都痛批J.K.羅琳「我非常不喜歡她現在的樣子。」然而，J.K.羅琳7日晚間再度發文，狠嗆試圖「教育」她的網友，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣可笑」。

林郁婷「不像女生」　台灣女兒的「美」自己定義！

林郁婷「不像女生」　台灣女兒的「美」自己定義！

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

「做林郁婷最強後盾」　朱立倫盼「新北女兒」摘金成台灣之光

「做林郁婷最強後盾」　朱立倫盼「新北女兒」摘金成台灣之光

關鍵字：

JK羅琳林郁婷國際拳總國際奧會

讀者迴響

熱門新聞

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

王齊麟「愛相隨」陪女友上班！

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

李妍瑾直播帶貨私密部位太明顯網驚呆

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

港記者高姿態訪問全紅嬋惹議 網深扒：是跳水金牌前輩

中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面