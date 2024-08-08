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天王郭富城完美詮釋美心月餅精神　熟悉的中秋味道保留傳統再推低糖、流心新滋味

美心月餅,中秋節,中秋月餅,郭富城,蓮蓉月餅,流心奶黃,小小兵（圖／品牌提供）

▲天王郭富城再次擔任美心月餅品牌全球代言人，兩強聯手將美味從味覺延伸到視覺。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

日子再忙碌，也要和家人、朋友好好聚一聚，即使身處他鄉，也能透過一句問候、一份美味，表達思念與關愛。今年中秋，美心月餅繼續傳承，把熟悉的好滋味送到各地。無論距離遠近，讓彼此的心都可以連在一起，吃在嘴裡，就能深刻感受團圓的溫馨和喜悅。尤其天王郭富城再次擔任品牌全球代言人，他一絲不苟和力求完美的形象，不僅充分詮釋品牌精神，在最新創意廣告宣傳照中，更是完美演繹了美心的獨特性。兩強聯手延續了多元創新風格，同時揉合多款色彩斑斕的3D藝術圖像，讓美味不僅是味覺享受，更是一場視覺盛宴。

中秋佳節與摰愛的親朋好友共度美好時光，一邊品嚐著美味月餅，一邊聊著各自的生活近況，彼此的心與心在這一刻更靠近了，所謂的幸福就是如此簡單。特別的日子裡，美心月餅願人人團圓，多年來堅持香港製造，將心意和新意，以及對品質的堅持，注入每個精美月餅中。無論傳統、冰皮或流心，都是用心準備，堅守把關優良品質。從選用優質的原材料到精準的配料比例，過程非常講究，專注每一個製作細節。今年更是以「Love is Reunion 團圓有心 快樂從心」中秋主題，把最優質的月餅送到世界各個地方，拉近家人朋友的心，一起品味團聚的感動滋味。

美心月餅,中秋節,中秋月餅,郭富城,蓮蓉月餅,流心奶黃,小小兵（圖／品牌提供）

▲美心月餅把傳承熟悉的中秋滋味送到全球各地，親朋好友無論遠近，彼此的心都可以連在一起。

美心月餅品質始終如一，自1987年上市第一盒「雙黃蓮蓉月餅」，隔年再推出「雙黃白蓮蓉月餅」。白蓮蓉細滑醇香，黃蓮蓉甘醇香滑，每一顆上等湘蓮都經過精挑細選，浸泡，熬煮而製，妙配晶瑩鹹蛋黃，只要嚐過，無一不被征服味蕾。這份傳承中秋的經典味道，讓許多饕客念念不忘，更是每年指定必吃。而對於追求健康生活的人，推薦新推出的「低糖蛋黃蓮蓉月餅」，以糖醇代替砂糖，含糖量低於5%之外，也無添加任何色素及防腐劑。既保留傳統風味，蓮蓉醇香味純，更重要是好吃無負擔。此外也換上新包裝，嫦娥在月亮上的生動姿態，增添神話色彩。不管送禮自用，格調都極為高雅。

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▲美心「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」自推出以來，一直是備受饕客喜愛的暢銷招牌。

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▲低糖蛋黃蓮蓉月餅含糖量低於5%，好吃無負擔。

除了備受推崇和暢銷全球的招牌蓮蓉月餅，美心不斷創新口味帶來更多新鮮與驚喜。首創的「流心奶黃月餅」經雙重烘焗，濃滑奶黃完美融合甘沙鹹蛋黃，滋味由心流出。每一口都能感受到流動內餡散發出濃郁香氣，口感味道均獨一無二，加熱風味更佳，每年都是全城大熱。

對於無法抗拒奶黃魅力的人，今年中秋開吃第一口絕對要獻給高人氣的流心系列，包括「流心雙式」、「流心四式」、「香滑奶黃」及「盛意臻選奶黃」。同系列各款禮盒也全都換上新包裝。今年美心更推出全新盛意之作「流心黑松露奶黃月餅」，嚴選義大利黑松露醬打造月餅界的頂級貴族，風味大升級，讓舌尖享受滿滿的奢華感。

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▲▼流心奶黃月餅口感味道獨一無二，同系列各款禮盒每年都是全城大熱。

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想為中秋添些玩味，美心也有超萌的「小小兵系列」聯名款月餅蛋黃蓮蓉月餅，除了月餅做成小小兵造型，令人捨不得吃之外，可愛又搗蛋的Bob、Dave、Kevin、Stuart等小小兵，也以不同造型呈現於禮盒上。尤其禮盒以復古雙反相機為造型設計，當打開燈制並轉動側邊手柄，可以看到藏身於6款投影片內的小小兵人物身影，放送無限歡樂，趣味十足，一拿出來保證擄獲大人和小朋友的心！隨盒附送特別版禮盒及紙袋，不僅極具收藏價值，也非常適合作為中秋節送禮首選。

美心月餅,中秋節,中秋月餅,郭富城,蓮蓉月餅,流心奶黃,小小兵（圖／品牌提供）

▲以復古雙反相機為造型的Minions月餅禮盒，活潑可愛的小小兵陪你賞月。

今年中秋節一家人團聚，就讓美心陪你賞月、品味幸福，成為團圓的美好見證，留下一個滿溢著愛和溫暖的美滿回憶。無論是純正的傳統口味，還是創新的口感結合，美心準備了多款精緻的月餅禮盒。各系列即日起於美心官網、各大超商、超市、量販通路、網路購物平台開始陸續販售。現在就能選購最喜愛的口味，提前感受中秋的美好氛圍！

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