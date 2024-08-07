護良田拒光電！芳苑2千鄉民抗議「政府滅農」　退休檢察官帶頭反對

記者唐詠絮／彰化報導

財政部國有財產署開出同意函，讓5家光電業者在彰化縣芳苑鄉開發600甲農地種電，立委謝衣鳳、藍綠地方民代與超過2千鄉民，今(7)日上午集結高喊「護良田、反光電！」，鄉長林保玲砲轟政府，「全國缺電，為何要逼芳苑鄉走絕路」，而今年3月才從士林地檢署退休的主任檢察官林在培，返鄉從農結果農地也被逼要種電，他也到場表達反對到底的態度。

▲超過2千芳苑鄉民抗議政府帶頭滅村。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

林保玲說，芳苑鄉國有農地約有1100甲，位於新生、建平、文津、草湖及崙腳等村，富產人蔘山藥、紅蘿蔔、白蘿蔔、蘆筍、花生及蔥等生產價值高、營養豐富的農作物，是芳苑鄉農業生產蛋黃區，也是彰化重要的糧倉，更是世代居民賴以為生之良田，如今國有財產署核發五家能源公司於高達600甲農地太陽能光電開發同意函，開發種電無疑斷農民的活路。

▲退休主任檢察官林在培參與抗議行動。

林保玲指出，農田一旦種電，業者將把廢土倒入農田，再用混凝土加高填平，未來如果遭遇大雨，勢必將流入周邊良田，不僅影響食安問題，更將造成淹水慘況。

而前士林地檢署主任檢察官林在培表示，他是芳苑鄉人，今年3月退休後返鄉務農，本想要在自家3甲地上種植無毒養生的農作物供親友分享，卻多次收到光電公司來函，有1/4土地位於此次光電開發區內，若棄租可得到220萬補償，他立馬一口回絕，並強調，政府應該要保護良田，要發電可以有其他方式，將誓死捍衛保護家鄉，反抗到底。

▲光電廠開出優渥條件要農民棄租。

立委謝衣鳳表示，農地用來種電，嚴重扼殺青農返鄉，希望大家一同站出來守護家園，強調已經和行政院提出光電發展必須重新檢討，如今居民已經表示反對意見，即便是國有財產署發出同意函准許光電設立、行政院等單位也必須重視居民的意見，一定會極力向政府表達居民的訴求。

▲一大疊村民連署書。

財政部國有財產署中區分署彰化辦事處張能軒強調，「承租戶如果認為這是他們的生財工具，他想繼續做種植農業的話，他就不要去簽同意書給業者」。後續影響評估、籌設許可、土地使用變更或容許使用等多面向由主管機關能源署管轄，經能源署不同意開發，該署即配合撤銷意向書。