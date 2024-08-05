一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

記者游瓊華／台中報導

▲馬祖奶茶慶5門市開幕，厚奶茶買1送1。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

主打嚼感系奶茶專賣的「馬祖奶茶」，７、８月連續插旗嘉義太保、台中逢甲、大雅、潭子、北屯及，試營運期間推出「招牌馬祖厚奶茶」買一送一優惠，開幕加碼限時指定飲品「加10元多1杯」。同樣推出促銷活動的還有「序序茶」，慶賀奧運好手捷報頻傳，8月６、７日２天推出限定飲品買１送１。

馬祖奶茶7月28日插旗嘉義太保店，8月1日逢甲福星店開幕，接下來8月8 日大雅中清東店、15日潭子中山店以及29日北屯敦富店開幕。總經理李德愛表示，中部手搖飲市場具潛力，趁著夏季飲品旺季，鎖定台中熱鬧地區拓展四家新店，馬祖奶茶首先鎖定一級戰區逢甲商圈、大雅鬧區中清東路段、潭子中山路段與北屯機捷特區，插旗大台中地區東西南北生活圈，第五家店選定於嘉義太保，以特色海燕窩、麻米茲等獨創嚼料，搶攻市場。

馬祖奶茶七月同時推出了夏季新品「紅心拍檔」，以紅心芭樂為主軸，結合限定嚼料「芒果海燕窩」，打造兩款夏季水果嚼感系飲品「旺來紅心冰茶」及「西柚紅心冰茶」，紅心芭樂獨特果香搭配芒果海燕窩清爽口感，甫推出廣受好評推薦。

▲推出促銷活動的還有「序序茶」，慶賀奧運好手捷報頻傳，8月６、７日２天推出限定飲品買１送１。（圖／記者游瓊華翻攝）