獨／遶境貨車撞牆13人輕重傷！2人已昏迷4天　19歲駕駛涉2罪被3限

記者黃宥寧／台北報導

新北市蘆洲祐玄宮3日晚間參與北市士林區浮線南安社遶境，回程途中，19歲林姓男子駕駛手排貨車載著友人，行經海科大士林校區時，疑不熟車輛操作自撞，導致車上13人受輕重傷，多數為青少年。為釐清案發情況，檢警今（7）日通知林男到案協助調查，士林地檢署複訊後，依公共危險、過失致重傷罪諭知限制住居、出境和出海。

據了解，當天活動結束後，林男駕駛其受雇的公司小貨車，載著10多名友人要返回新北蘆洲祐玄宮，行經社子島頭公園附近時，車輛不慎撞上台北海洋科技大學士林校區的圍牆，其中13人如保齡球般被拋飛，其中多數為未成年，目前有2人仍在昏迷中。

▼小貨車北市社子島士林島頭公園自撞。（資料圖／記者黃彥傑攝）

警方隨即對肇事的林男進行酒測，結果顯示其酒精濃度為0，且未顯示有毒品駕駛的徵兆，車內也未發現毒品等違禁物品；林男慌張解釋稱，當時駕駛的是手排貨車，雖有駕照但對手排車不熟悉，因此才會失控撞上海科大圍牆。

祐玄宮蔡姓宮主接受《ETtoday新聞雲》電訪沉痛地表示：「我們是去支援友宮，沒想到卻發生如此慘劇。林姓司機是我們宮廟成員，當時他載親友去搭公車，沒想到途中發生意外。」蔡宮主說，他馬不停蹄奔波6間醫院，探視受傷的13名成員和親友，其中3人為祐玄宮成員，其他10人則是友宮的親友。

▼19歲林姓男子開小貨車搭載13人卻發生嚴重自撞車禍。（資料圖／記者黃彥傑攝）

蔡宮主進一步透露，駕駛林先生在事發時突然失控，貨車方向盤竟然無法操控，車輛如脫韁野馬般撞上圍牆，導致這場慘不忍睹的車禍。他強調，許多傷者並非祐玄宮成員，他們只是好心載友宮的親友去搭車，不料卻捲入這場災難。

檢警為釐清案情，今再通知林男到案協助調查，複訊後認他涉犯公共危險、過失傷害致人重傷罪罪嫌重大，諭知限制住居、出境和出海。