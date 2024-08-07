　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／遶境貨車撞牆13人輕重傷！2人已昏迷4天　19歲駕駛涉2罪被3限

記者黃宥寧／台北報導

新北市蘆洲祐玄宮3日晚間參與北市士林區浮線南安社遶境，回程途中，19歲林姓男子駕駛手排貨車載著友人，行經海科大士林校區時，疑不熟車輛操作自撞，導致車上13人受輕重傷，多數為青少年。為釐清案發情況，檢警今（7）日通知林男到案協助調查，士林地檢署複訊後，依公共危險、過失致重傷罪諭知限制住居、出境和出海。

據了解，當天活動結束後，林男駕駛其受雇的公司小貨車，載著10多名友人要返回新北蘆洲祐玄宮，行經社子島頭公園附近時，車輛不慎撞上台北海洋科技大學士林校區的圍牆，其中13人如保齡球般被拋飛，其中多數為未成年，目前有2人仍在昏迷中。

▼小貨車北市社子島士林島頭公園自撞。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

警方隨即對肇事的林男進行酒測，結果顯示其酒精濃度為0，且未顯示有毒品駕駛的徵兆，車內也未發現毒品等違禁物品；林男慌張解釋稱，當時駕駛的是手排貨車，雖有駕照但對手排車不熟悉，因此才會失控撞上海科大圍牆。

祐玄宮蔡姓宮主接受《ETtoday新聞雲》電訪沉痛地表示：「我們是去支援友宮，沒想到卻發生如此慘劇。林姓司機是我們宮廟成員，當時他載親友去搭公車，沒想到途中發生意外。」蔡宮主說，他馬不停蹄奔波6間醫院，探視受傷的13名成員和親友，其中3人為祐玄宮成員，其他10人則是友宮的親友。

▼19歲林姓男子開小貨車搭載13人卻發生嚴重自撞車禍。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡宮主進一步透露，駕駛林先生在事發時突然失控，貨車方向盤竟然無法操控，車輛如脫韁野馬般撞上圍牆，導致這場慘不忍睹的車禍。他強調，許多傷者並非祐玄宮成員，他們只是好心載友宮的親友去搭車，不料卻捲入這場災難。

檢警為釐清案情，今再通知林男到案協助調查，複訊後認他涉犯公共危險、過失傷害致人重傷罪罪嫌重大，諭知限制住居、出境和出海。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷和服照吸萬人朝聖！阿嬤曾不贊成她練拳「最怕孫女被打」
花蓮阿兵哥人間蒸發　家屬聲請死亡宣告獲准
9天漲粉超300萬！　中國「球后」孫穎莎親簽小卡炒至6.2萬
鬼月晚上「門口見1幕」別打擾！　過來人曝恐怖經驗
當砲友1年未扶正！高雄女淪性玩偶怒了　狠刺渣男險奪命
羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉動1手腳」美貌大升級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向光電業者索賄！通霄前鎮長認罪繳回107萬　二審刑期減半改判5年

懷疑駕駛人拉K「強制下車盤查」挨告　警勝訴確定理由出爐

高雄猴爬進冷藏櫃「自標售價1萬」影片曝　好市多怒了：勿模仿！

花蓮阿兵哥不假離營「人間蒸發47年」　家屬聲請死亡宣告獲准

獨／遶境貨車撞牆13人輕重傷！2人已昏迷4天　19歲駕駛涉2罪被3限

不想當兵！桃園23歲男「躲大陸2年」逾期不回台　下場慘了

當砲友1年未扶正！痴女慘淪性玩偶怒了　狠刺渣男後頸險奪命

國1南下楊梅段貨車突起火！駕駛及時逃生　燒剩鐵架畫面曝

第一金投信董座尤昭文爆酒駕！獲緩起訴支付公庫30萬　酒測畫面曝

20歲男網購假車牌趴趴走　選到失竊車號...遭警攔查慘了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

歌迷衝上台遭抬走！劉德華「暫停演出」急關心#星光雲REELS

向光電業者索賄！通霄前鎮長認罪繳回107萬　二審刑期減半改判5年

懷疑駕駛人拉K「強制下車盤查」挨告　警勝訴確定理由出爐

高雄猴爬進冷藏櫃「自標售價1萬」影片曝　好市多怒了：勿模仿！

花蓮阿兵哥不假離營「人間蒸發47年」　家屬聲請死亡宣告獲准

獨／遶境貨車撞牆13人輕重傷！2人已昏迷4天　19歲駕駛涉2罪被3限

不想當兵！桃園23歲男「躲大陸2年」逾期不回台　下場慘了

當砲友1年未扶正！痴女慘淪性玩偶怒了　狠刺渣男後頸險奪命

國1南下楊梅段貨車突起火！駕駛及時逃生　燒剩鐵架畫面曝

第一金投信董座尤昭文爆酒駕！獲緩起訴支付公庫30萬　酒測畫面曝

20歲男網購假車牌趴趴走　選到失竊車號...遭警攔查慘了

【瑪法達星座運勢】金牛座　08.07～08.13

向光電業者索賄！通霄前鎮長認罪繳回107萬　二審刑期減半改判5年

懷疑駕駛人拉K「強制下車盤查」挨告　警勝訴確定理由出爐

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】雙子座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】牡羊座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】天秤座　08.07～08.13

峇里島瀑布前和女友自拍　欄杆突垮掉！男狂墜25公尺喪命

【瑪法達星座運勢】射手座　08.07～08.13

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

快訊／台南某幼兒園火警！園方緊急疏散幼童

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

快訊／國1火燒車！　紫爆回堵8公里

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

即／桃園11歲女童找到了！警局團圓

獨／大牙被威脅開三槍　慶記男落網曝內幕

即／叼菸惡男撞死人！反遭潑油燒死　女友殺人罪起訴

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

17歲少女失蹤6天！台東警找人撲空　連男網友也落跑

痴女慘淪性玩偶怒了　狠刺渣男後頸險奪命

更多熱門

相關新聞

黑心兄弟檔狂收500噸垃圾撈百萬　各1萬交保

黑心兄弟檔狂收500噸垃圾撈百萬　各1萬交保

打擊環保犯罪行動再出重拳！士林地檢署檢察官楊唯宏，結合檢警環力量，指揮保七總隊第三大隊，發現蘇姓兄弟檔未領有廢棄物清除許可證，卻從去年12月至今年7月前往雙北社區、商家收垃圾，並將500公噸垃圾放置汐止區倉庫內，恣意發出惡臭不法爽撈百萬，2人複訊後依違反廢棄物清理法，各以1萬元交保。

獨／大牙被威脅開三槍　慶記男落網曝內幕

獨／大牙被威脅開三槍　慶記男落網曝內幕

網紅騎重機載未婚妻遭追撞　酒駕落選里長遭求償1719萬

網紅騎重機載未婚妻遭追撞　酒駕落選里長遭求償1719萬

獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞　苦主超大咖

獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞　苦主超大咖

小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

關鍵字：

士林地檢署過失致傷害社子

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面