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慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

▲慶豐企業創始人吳崑敏董事長捐贈200萬元作為圖書室及未來教室的改建，讓醫護及醫事人員能有好的環境工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慶豐企業創始人吳崑敏董事長捐贈200萬元作為圖書室及未來教室的改建，讓醫護及醫事人員能有好的環境工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

慶豐企業創辦人吳崑敏董事長捐贈200萬元，作為圖書室及未來教室的改建，盼讓醫護及醫事人員能有好的環境工作，希望能協助醫院留才、育才、攬才，培育更多人才深耕雲林。台大醫院雲林分院於今（7）日上午假斗六院區舉行圖書室暨未來教室揭牌典禮，場面相當溫馨。

吳崑敏董事長與臺大醫院雲林分院的結緣於 2022年6月，當時是新冠疫情的高峰期，吳董事長的孫子在這場疫情中確診，因而送往該院就診，當時的醫護人員無穿任何防護衣，直接為孫子看診，讓吳董事長很是感動，深感醫護人員的不易，也體會到雲林縣醫療設施的重要性。

院長馬惠明表示，慶豐企業分為慶豐冷凍分切廠及慶豐冷凍實業有限公司，其品牌創立的「王朝滴雞精」，不但是雲林在地家喻戶曉的雞精品牌，同時受到國內外消費者青睞，更取得國家健康食品認證，成功打造事業之餘，不忘社會責任回饋鄉里。感謝吳崑敏董事長帶領的慶豐企業對台大雲林分院的支持，讓醫院相關設備更添豐富。

副院長江文莒表示，為提供同仁有更高品質的閱讀環境及彈性的空間使用，在2023年底時重新設計與規劃，創造多元化的學習空間，將圖書室分為五大區域，分別為未來教室區、Makerspace創客區、稻香區、醫學人文專區以及資訊檢索區。

未來教室區則設置一台65吋的智慧型觸控螢幕，可進行小型的互動教學，並可結合設備進行「AR模擬訓練環境」可增加受訓學生或學員能夠在沒有真實病人的情況下進行仿真操作；Makerspace創客區則設置雲林縣內醫院圖書室的第一台3D printer，3D printer的進駐，讓器官模型的印製突破現有的教學限制，讓醫護人員予以術前模擬練習；醫學人文區則是利用溫暖的照明，營造新型態的閱讀空間。

院長馬惠明說明，自2004年由行政院衛生署雲林醫院改制為台大醫院後，圖書室由舊大樓二樓病歷室搬遷至復健大樓地下室，二十多年書架多已老舊、不堪使用。在良好的環境閱讀及思考，才能夠營造出完美的身心靈，因此特別聘請畫家在圖書室入口牆面彩繪一面3D圖，藉以讓同仁位於地下室的圖書室也可以感受到窗外的陽光，由衷感謝善心企業吳崑敏董事長的無私奉獻，打造醫護人員更優良的學習環境。

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