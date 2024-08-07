韓羽協「和安洗瑩沒衝突」　黑歷史被挖！干預選拔、選手搭經濟艙

▲安洗瑩摘金後怒批南韓羽球協會的疏失與不公平對待。（翻攝自Instagram@olympic ）

圖文／鏡週刊

南韓世界球后安洗瑩在2024巴黎奧運羽球女單摘金後，怒批南韓羽球協會的疏失與不公平對待，引起軒然大波，而羽協的黑歷史也被挖出。對此，南韓體育部也將介入調查安洗瑩指控的事實；南韓羽協主席金澤奎 （音譯）則稱，安洗瑩及羽協間未有衝突。不過因安洗瑩的發言也讓羽協的黑歷史再次被挖出。

綜合《韓聯社》《中央日報》報導，世界排名第1的安洗瑩於2024巴黎奧運羽球女單決賽中，以21比13、21比16擊敗中國選手何冰嬌成功摘金，賽後受訪吐露心中的不滿，直指去年的膝蓋傷勢曾遭誤診，情形比想像中嚴重，「我對國家隊感到失望，他們不認為這是大事。」直言與國家隊合作有困難。

安洗瑩指責南韓羽協在她受傷期間未提供足夠的支持，且「忽視」其責任！去年底檢查傷勢更嚴重，因離奧運賽沒多少時間，她只好忍痛訓練，在教練的幫助下才堅持到現在，儘管未透露更多細節，但她直言「我真的無法忘記那些時刻。」因此萌生可能很難再繼續同國家隊共同前行的想法。

安洗瑩也砲轟國家隊訓練系統的弊端，明明單打、雙打是不同形式的比賽，然而都朝同一種方式訓練，且雙打選手在治療及訓練都有優先權。此外，安也強調「我們協會好像在封鎖一切，以自由的名義放任不管，雖然我們的羽球有很大潛力，但現在是否該反省一下只有一枚金牌的現狀？」

南韓體育部6日發表聲明，聲稱計畫於奧運結束後立即查明確切事實，同時也據調查結果審查是否需要採取適當的改進措施；體育部也補充稱，會計畫檢查其他運動項目的運動員管理是否也有需要改進的地方。金澤奎7日搭機提前返回南韓，於機場受訪聲稱安洗瑩和羽協並無發生衝突。

如何看待安洗瑩的說詞？金澤奎坦言很難過，協會看起來犯了很多錯誤。被追問對於安說出「可能很難再繼續留在國家隊」的想法，金回應「我會確認這一點」。金還告訴《CBS》，協會為安洗瑩的傷勢提供最大支持，「我們花了1,500萬韓元預算，在奧運前派遣1名醫師到歐洲進行培訓。」提供選手們相關的支援。

安洗瑩的言論在南韓引起網友關注，也讓南韓羽球協會的黑歷史再次被挖出來討論，2018年《SBS》報導，羽協會長及幹部曾在雅加達亞運會前干預選手選拔；羽協高層考慮2020東京奧運前進行世代交替，對選手名單做出3次不尋常的修正，結果20個報名選手有6人遭替換，有綜合性賽事經驗的選手減少到剩2名，雙打中除2對組合外，其餘4對被強迫更換搭檔。

由於戰力大幅下降，南韓國家隊在亞運上首次鎩羽而歸，未獲得任何獎牌，然而南韓羽協卻將成績不佳的責任怪罪在教練組。不僅如此，從羽協參加2018年中國世界錦標賽所編列的預算來看，參賽選手6人，但隨行官員多達8名，教練及選手只能乘坐經濟艙，官員卻全部乘坐商務艙，費用幾乎是前者的兩倍。

更令人咋舌的是，2017年5月的澳洲賽事中，5名官員花超過1,600萬（約新台幣38萬元）乘坐商務艙，卻以「戰力上難以奪冠」為由，在8強賽後提前返國，孰料南韓選手一路過關斬將，最終時隔14年再次奪冠，然而諷刺的是沒有任何官員親眼見證這一刻。《中央日報》直指，儘管羽協在管理人員的旅費上所費不貲，但對於選手團的支援卻很差。



更多鏡週刊報導

【巴黎奧運】安洗瑩奪金卻暗示退出國家隊 怨韓羽協不重視選手害她膝傷加劇

【巴黎奧運】馬琳感謝何冰嬌頒獎台暖舉 「另一段旅程已經展開」埋退役伏筆

【巴黎奧運】東奧羽球女單金銀銅全淘汰 陳雨菲不敵何冰嬌「衛冕失敗」