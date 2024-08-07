巴西3月大女嬰遭「獻祭惡魔」！　小爸媽用魔法儀式害她窒息慘死

▲ 女嬰遭父母親手殺害。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起恐怖事件，一名年僅3個月大的女嬰遭父母親手殺害，而他們事後竟稱是在進行「魔法儀式」，要將女兒獻給魔鬼，犯案前還曾向友人預告。

綜合g1等當地媒體報導，這起事件發生於聖埃斯皮里圖州城鎮巴拉迪聖弗蘭西（Barra de São Francisco），一名21歲男子和一名17歲少女育有僅3個月大的女嬰，7月22日卻親手將女兒殺害。

據警方說法，這對夫妻在一場魔法儀式中導致女嬰窒息而死，聲稱要將她「獻給惡魔」。一名證人還告訴警方，這名母親犯案前曾打電話給他，預告要犧牲自己的孩子，不久後又打電話稱自己已經犯案。

兩人在調查中證詞相左，少女起初聲稱，事發前晚她和老公發生爭執，不想和老公同床，便在臥室打地鋪，和女兒一起睡，半夜又把女兒抱回床上，早上起床短暫離開房間，再進去便發現女兒頭部腫脹、流鼻血。

男子則聲稱，因老婆吃醋和她發生爭吵，半夜曾聽見女兒因為太冷開始哭，但清晨醒來卻看見老婆已經躺在床上，還壓在女兒身上滑手機，這時女兒已經沒有呼吸，臉色發紫。

兩人互相推卸責任，說法也互相矛盾。警方調查後指控他們犯下謀殺未成年人罪，夫妻皆被拘留，整起案件已經移交檢方。