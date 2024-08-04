男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

▲男客想硬上按摩妹未得逞，遭處1年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北林姓男子花3千找按摩妹小麗(化名)到府服務2小時，因不滿小麗想提早離開，強行抓她頭髮逼口交，見小麗不從，更憤而捶打她大腿和掐脖，小麗也狠甩林男一巴掌，推他下床並用膝蓋壓制脖子要他道歉，扭打間兩人身上都掛了彩，互相提出告訴。台北地院審理，判林男性侵未遂，處1年8月徒刑，小麗正當防衛無罪。可上訴。

判決指出，林男於去年4月29日凌晨3時50分許，花3千元叫來某會館的女按摩服務員小麗到住處服務，而後小麗見林男在沙發上休息，詢問是否能先行離開，林男因時間未滿約定的2小時，心生不滿，強拉小麗的衣物和頭髮，壓頭逼她口交，見小麗極力反抗，又憤而捶打她大腿、掐住她脖子及手腕，導致小麗跌坐在床，左大腿、右小腿、雙腕挫傷或瘀青。

小麗為了防禦，甩了林男一巴掌，又將林男推落下床，以膝蓋壓制林男脖子命令他道歉，林男則啃咬小麗膝蓋反擊，經小麗不斷捶打才鬆口，而後小麗拿起包包要走，遭林男拉扯向後跌倒，遂舉起地上玻璃酒瓶作勢要砸毀，林男才冷靜下來同意她離開。小麗於一周後報警。

林男在審理時否認有任何強制行為，但法官檢視相關證據，包含小麗當日上衣掉了2顆鈕扣，衣物外側也檢驗到林男DNA，和小麗描述遭林男拉扯上衣等侵害過相符，且原本兩人對談正常，29日後林男曾傳送道歉訊息，指自己「酒喝太多魔化傷害了妳」，小麗卻不再回覆林男任何訊息，可見案發後她對林男的態度明顯轉變，判定林男性侵未遂，處1年8月徒刑。可上訴。

另林男也對小麗提告，指小麗打他巴掌、推他下床、用膝蓋壓脖，還砸毀他的手機和熱水壺，造成他右手手臂和右腳有抓傷瘀青。法官認為，這是小麗為了逃離現場、免於侵害所做的正當防衛，判她無罪。可上訴。