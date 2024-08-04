　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男客想硬上按摩妹未得逞，遭處1年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北林姓男子花3千找按摩妹小麗(化名)到府服務2小時，因不滿小麗想提早離開，強行抓她頭髮逼口交，見小麗不從，更憤而捶打她大腿和掐脖，小麗也狠甩林男一巴掌，推他下床並用膝蓋壓制脖子要他道歉，扭打間兩人身上都掛了彩，互相提出告訴。台北地院審理，判林男性侵未遂，處1年8月徒刑，小麗正當防衛無罪。可上訴。

判決指出，林男於去年4月29日凌晨3時50分許，花3千元叫來某會館的女按摩服務員小麗到住處服務，而後小麗見林男在沙發上休息，詢問是否能先行離開，林男因時間未滿約定的2小時，心生不滿，強拉小麗的衣物和頭髮，壓頭逼她口交，見小麗極力反抗，又憤而捶打她大腿、掐住她脖子及手腕，導致小麗跌坐在床，左大腿、右小腿、雙腕挫傷或瘀青。

小麗為了防禦，甩了林男一巴掌，又將林男推落下床，以膝蓋壓制林男脖子命令他道歉，林男則啃咬小麗膝蓋反擊，經小麗不斷捶打才鬆口，而後小麗拿起包包要走，遭林男拉扯向後跌倒，遂舉起地上玻璃酒瓶作勢要砸毀，林男才冷靜下來同意她離開。小麗於一周後報警。

林男在審理時否認有任何強制行為，但法官檢視相關證據，包含小麗當日上衣掉了2顆鈕扣，衣物外側也檢驗到林男DNA，和小麗描述遭林男拉扯上衣等侵害過相符，且原本兩人對談正常，29日後林男曾傳送道歉訊息，指自己「酒喝太多魔化傷害了妳」，小麗卻不再回覆林男任何訊息，可見案發後她對林男的態度明顯轉變，判定林男性侵未遂，處1年8月徒刑。可上訴。

另林男也對小麗提告，指小麗打他巴掌、推他下床、用膝蓋壓脖，還砸毀他的手機和熱水壺，造成他右手手臂和右腳有抓傷瘀青。法官認為，這是小麗為了逃離現場、免於侵害所做的正當防衛，判她無罪。可上訴。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手！　挺進4強保銅
獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓
46歲孫芸芸曬逆天修長美腿！　飲食照曝光網驚：沒辦法做到
4強賽領先卻傷退！馬琳趴地痛哭　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬
快訊／新北除草工滑落邊坡　生死不明！
快訊／國1連環撞！　嚴重回堵6公里
麟洋配今晚搶金「對手太帥」！　高顏值照被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中最煎熬路口！號誌要等162秒才能通過　民代憂：恐等到中暑

獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

快訊／新北除草工滑落邊坡生死不明　警消救援中

快訊／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線　嚴重回堵6公里

台中女教師誤信「吳淡如」投資詐騙　狂投400萬打水漂

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

毒咖啡包印「益生菌」！26歲女假冒通訊行販毒　警包抄壓制逮人

花蓮民宅車庫竄火舌！疑電動機車充電起火　3樓救出45歲女屋主

快訊／鼓山愛河畔民宅疑修繕不慎引火災　延燒5戶民眾驚逃

南投竹山驚傳命案！1男陳屍車內「滴出血水」　路人嚇壞急報警

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

羅志祥揭「3張合照5張抱抱」心酸由來　「都是為了報答歌迷」：他們不想我丟臉..

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

台中最煎熬路口！號誌要等162秒才能通過　民代憂：恐等到中暑

獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

快訊／新北除草工滑落邊坡生死不明　警消救援中

快訊／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線　嚴重回堵6公里

台中女教師誤信「吳淡如」投資詐騙　狂投400萬打水漂

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

毒咖啡包印「益生菌」！26歲女假冒通訊行販毒　警包抄壓制逮人

花蓮民宅車庫竄火舌！疑電動機車充電起火　3樓救出45歲女屋主

快訊／鼓山愛河畔民宅疑修繕不慎引火災　延燒5戶民眾驚逃

南投竹山驚傳命案！1男陳屍車內「滴出血水」　路人嚇壞急報警

王威晨感冒臨時缺陣　平野惠一下半季啟動30歲以上球員輪休

房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款　民營設3關卡緩借

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

19歲兒認養小孩超有愛！陳子強笑：我要變成阿公了

中國結婚登記再創新低　1至6月年減近50萬對

恐怖怪風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長還在看熱鬧

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

即／台9丙騎車自撞！花防部中士與4歲愛女雙亡

即／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線

國1北彰化段凌晨連環撞！客運7乘客送醫

國道3號工程人員深夜遭撞　痛苦倒地緊急送醫

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救

更多熱門

相關新聞

國1北彰化段凌晨連環撞！客運7乘客送醫

國1北彰化段凌晨連環撞！客運7乘客送醫

國道1號北向202.8K、彰化路段今(4日)凌晨3時48分發生一起嚴重車禍，初步了解，現場一輛大貨車於外側車道追撞半聯結車後，又遭後方客運撞擊而翻覆，隨後再遭自小客撞擊，事故占用內、中、外車道，現場有7人受傷送醫，均是客運乘客，皆無生命危險。詳細事故原因尚待釐清。

粗心媽咪下車拿推車！1歲兒反鎖車內

粗心媽咪下車拿推車！1歲兒反鎖車內

石龍宮大火沒泡麵吃　遊客轉戰福榕宮吃爆

石龍宮大火沒泡麵吃　遊客轉戰福榕宮吃爆

同鄉介紹賺外快　移工休假兼差慘了

同鄉介紹賺外快　移工休假兼差慘了

7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字

7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字

關鍵字：

按摩妹性侵未遂彰化法院判決

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面