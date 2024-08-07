　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭公車「頭頂有3個下車鈴」驚呆他　內行：夾中間就知道了

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲車廂天花板有三個下車鈴，功能超實用。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

高個子專用！一名網友驚訝直呼，除了公車兩側有下車鈴，沒想到連天花板也設置3個下車鈴，讓他看了一頭霧水，不解為何要裝在上方？文章曝光後，網友秒懂直呼「你被擠在中間時就知道了」，還有人直呼「在很擁擠的情況下給高個子按的，至少我就按得到」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，某天搭公車時，抬頭往上看車頂，發現有三個下車鈴，讓他越看越困惑，「為啥在天花板裝下車鈴？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票網友歪樓回應，「等翻車時，就能按下車鈴下車了」、「當有人拿著雨傘？」、「姚明專車」、「學超級瑪莉」、「這是給蜘蛛人按的，你真不懂他們的用心」、「我可以跳著按嗎」、「果然，矮的人無法理解高的人視野」。

也有高個子笑虧，「我183cm，我按得到啊，輕易按！我還真沒想過，原來有人會按不到」「175cm都按得到吧，除非手太短」、「按鈕並沒有很高，按那裡可以避免還要觸碰穿越別人」、「在很擁擠的情況下給高個子按的，至少我就按得到」。

有內行解釋，「以前台北公車很早有設置過」、「如果遇到很擠情況下，車頂上有按鈴算是實用了，也不用跟乘客囉嗦」、「你被擠在中間時就知道了」、「途徑學校上下課時候，你就知道這下車鈴有多好用了」、「被擠到無法動得時候，快到時可以按」。

事實上，這是車廂人擠人，乘客夾在中間無法按兩側下車鈴時，就可以按上面的裝置。《東森新聞》報導，下車鈴離地面距離大約185公分，但160公分以下的乘客比較難按到。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
特斯拉進駐台灣好市多「馬斯克不准！」　賣場回應了
陳詩媛接機被酸高調！　王齊麟17字護愛反擊
戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！
影／賴清德難安排戰機伴飛　機上獻聲歡迎奧運選手歸國
莊智淵最後一舞　張本智和「深深鞠躬」致最高敬意
快訊／檜意森活村鳳梨酥名店火警！　整間差點燒光
黑澀會美眉賣假包！　年撈千萬遭通緝
快訊／台南某幼兒園火警！　幼童緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

優惠慶奪牌！茶與布朗「指定飲品買1送1」　祭品文集氣催金牌

搭公車「頭頂有3個下車鈴」驚呆他　內行：夾中間就知道了

拳后陷性別爭議！遺傳醫：3情況染色體XY是女性　不應剝奪參賽

午後雷雨往北移轉　「瑪莉亞」最快今晚生成

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

優惠慶奪牌！茶與布朗「指定飲品買1送1」　祭品文集氣催金牌

搭公車「頭頂有3個下車鈴」驚呆他　內行：夾中間就知道了

拳后陷性別爭議！遺傳醫：3情況染色體XY是女性　不應剝奪參賽

午後雷雨往北移轉　「瑪莉亞」最快今晚生成

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

「樂天女神」Yuri過夜千億鞋業小開！　經紀人鬆口揭感情狀況

連5屆角力摘金史上第一　古巴傳奇：我在墊子上留下一個夢想

美國湯瑪斯女子200公尺摘金　賽後含淚喊美夢成真

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

德國田徑鬧內鬨！地表最性感運動員接力出賽　除名隊友不滿

真相曝光！稱王齊麟「台北選手」遭出征　蔣萬安斥：別政治操作

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

生活熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

營養師：生活中4種水千萬別喝

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

「立秋」5生肖運勢轉好！

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

可能有颱風！　預估路徑曝

美女主管塞500元小費！男下屬想討回扣車資

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

更多熱門

相關新聞

台南1景點爆紅「密密麻麻人頭」　網傻：跟世界末日一樣

台南1景點爆紅「密密麻麻人頭」　網傻：跟世界末日一樣

台南再現爆紅景點！臉書粉專《台南式 Tainan Style》分享2張誇張人潮照，民眾擠在海灘上，全都是要目睹擱淺巨輪，更被封稱台版「鐵達尼號」，引來網友笑虧「船上有在開演唱會嗎」、「今天搞得跟世界末日一樣」、「周杰倫是會在上面唱擱淺嗎？」

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

金髮妙齡女攔路　桃園警追公車找回手機

金髮妙齡女攔路　桃園警追公車找回手機

古蹟台南地方法院天花板掉落　休館5天

古蹟台南地方法院天花板掉落　休館5天

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

關鍵字：

公車天花板下車鈴車廂擁擠乘客人潮

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面