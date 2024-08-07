搭公車「頭頂有3個下車鈴」驚呆他　內行：夾中間就知道了

▲車廂天花板有三個下車鈴，功能超實用。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

高個子專用！一名網友驚訝直呼，除了公車兩側有下車鈴，沒想到連天花板也設置3個下車鈴，讓他看了一頭霧水，不解為何要裝在上方？文章曝光後，網友秒懂直呼「你被擠在中間時就知道了」，還有人直呼「在很擁擠的情況下給高個子按的，至少我就按得到」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，某天搭公車時，抬頭往上看車頂，發現有三個下車鈴，讓他越看越困惑，「為啥在天花板裝下車鈴？」

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一票網友歪樓回應，「等翻車時，就能按下車鈴下車了」、「當有人拿著雨傘？」、「姚明專車」、「學超級瑪莉」、「這是給蜘蛛人按的，你真不懂他們的用心」、「我可以跳著按嗎」、「果然，矮的人無法理解高的人視野」。

也有高個子笑虧，「我183cm，我按得到啊，輕易按！我還真沒想過，原來有人會按不到」「175cm都按得到吧，除非手太短」、「按鈕並沒有很高，按那裡可以避免還要觸碰穿越別人」、「在很擁擠的情況下給高個子按的，至少我就按得到」。

有內行解釋，「以前台北公車很早有設置過」、「如果遇到很擠情況下，車頂上有按鈴算是實用了，也不用跟乘客囉嗦」、「你被擠在中間時就知道了」、「途徑學校上下課時候，你就知道這下車鈴有多好用了」、「被擠到無法動得時候，快到時可以按」。

事實上，這是車廂人擠人，乘客夾在中間無法按兩側下車鈴時，就可以按上面的裝置。《東森新聞》報導，下車鈴離地面距離大約185公分，但160公分以下的乘客比較難按到。