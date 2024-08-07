保底25萬！雙金副教授「李洋月薪才9萬」　網炸鍋：錢太少

▲李洋將在國體大開課了。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）



網搜小組／劉維榛報導

「首位奧運雙金副教授」將開課了！許多網友討論，李洋擁有2屆奧運金牌光環，任職國立體育大學副教授卻只有領9萬薪水，紛紛認為「對世界級的冠軍真的太少了一點」、「當副教授9萬還真的不高」。

一名網友在Dcard表示，看了相關報導，才知道李洋早就是國體大的專任副教授，而校方也認證，李洋新學期會開設羽球專長訓練課程，而他的薪資9萬元。

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由於是技術指導課程，不知是否為開放給一般生？國體大主任秘書陳成業回應「未來或許有機會！」一番話讓原PO再次羨慕，能讓奧運雙金國手親自指導，「太夢幻了！」

文章曝光後，有網友分析，「其實我覺得他在這個時候選擇退出，是個很明智的選擇，而且非常有眼界！能力漂亮、名聲漂亮、教學初衷漂亮、職業生涯結局漂亮，全部卡在沒有遺憾的點，相信台灣會有後起之秀的」。

對於李洋月薪9萬部分，網友也非常關注「他起聘就是副教授，等於是終身職所以沒有升等壓力（想不想升正教授隨他），所以可幹到退休。一般念完博士都是從助理教授起聘，六年沒升等就吃自己。另外國立大學副教授賺的錢絕對不只底薪9萬／月，會更高！所以其實很爽。退休爽當教授是正確選擇」、「月薪9萬美元比較合理吧？兩屆金牌拿這個薪水到底X小」、「堂堂奧運金牌，還兩屆，我真心覺得這錢太少了」、「9萬的薪水...對世界級的冠軍真的太少了一點，真的是做功德的」。

就連PTT網友也感到訝異，「感覺只要花9萬塊就可以請到兩屆奧運金牌的李洋，真的很佛，國家這9萬塊真的是花了很超值！」

底下網友也直呼，「9萬（副教授薪資）+25萬（月俸），月薪34萬元」、「世界第一才9萬= =，隨便一個工程師屌打」、「已經保底25萬，其他當作做功德」、「當副教授9萬還真的不高」。

▼李洋與王齊麟光榮歸國 。（圖／記者黃克翔攝）

