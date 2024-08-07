揭秘全紅嬋為何愛公仔　母愧疚認：從小就喜歡但「沒錢給她買」

▲全紅嬋超愛公仔。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2024巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽6日晚間結束，中國隊全紅嬋以425.60分成功衛冕、連續2屆奧運獲得金牌。早在杭州亞運會期間，全紅嬋就曾表示非常喜歡自己背包上的小烏龜公仔。巴黎奧運會開幕以來，全紅嬋掛滿公仔和飾品的背包更是多次登上微博熱搜。對此，全紅嬋媽媽道出背後的故事，「小時候，她很喜歡娃娃機裡的公仔，但家裡條件不好，她從不敢問我要。」

▲全紅嬋後背包像動物園。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

全紅嬋曾經多次被目擊，隨身背包上掛滿各種烏龜公仔，可見她對烏龜的喜愛。此前，還有人偶遇全紅嬋和教練陳若琳，發現陳若琳的包裡也幫忙塞著全紅嬋的小烏龜玩偶。對此，網友紛紛表示，「陳教練妳就寵著她吧」、「師徒情永遠讓人動容」。

2007年，全紅嬋出生於廣東湛江，因為家境清貧，全紅婵从小「不敢」提各种要求。在陸媒採訪中，全媽媽馮玲妹有些愧疚地說，小時候沒給全紅嬋多少零花錢，別人家的孩子都會有錢花，「他們小時候，我都沒有錢給他們去玩啊，人家的小孩子出去都買零食，什麼都有，我都沒錢給過他們。」

對於全紅嬋如此愛公仔，全媽媽也愧疚表示，「小時候，她很喜歡娃娃機裡的公仔，但家裡條件不好，她從不敢問我要，因為我沒錢給她。」全媽媽還表示，「我從來也沒帶她去什麼動物園，沒錢！她不敢問我要。」

當記者說到，「她也知道家裡沒錢。」全媽媽點了點頭。

▲全紅嬋在女子單人10公尺台比賽後收穫了許多粉絲送的公仔。（圖／翻攝自微博）

父親全文茂表示，「她是有一點調皮，但是性格要強一點，但是你叫她幹啥，她都去幹。像砍甘蔗，把甘蔗堆成一堆，割稻谷啊，割成一把一把的，她就這樣拿來給我們，在稻谷機裡面打稻谷。」

哥哥全進華說，「小時候，她的性格有一點像男孩子，比較大大咧咧的，愛動嘛，有點多動。蛇這些的，她一點不害怕，她也喜歡去小溪裡面去抓魚抓螃蟹。」

對此，網友們看哭表示，「看哭，難怪書包掛滿了娃娃，因為小時候沒有錢擁有」、「看哭了，我以前也沒錢，所以我現在也很珍惜現在擁有的一切」、「她爸媽真的好，沒有消費她，沒有吸她血」、「我拿到第一個月工資後，買了所有品牌的巧克力，給小時候的自己」、「嬋寶父母三觀真的很正，從不消費嬋寶」、「我小時候看見別人的公仔超級羡慕，我自己縫了一個玩了很多年，我當媽後，家裡的公仔數不勝數，真的是在彌補小時候的自己」、「那現在應該不差錢了」。