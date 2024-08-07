第2點打贏張本智和！第4點又對到他「為何不再派林昀儒」原因揭曉

▲林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（6）日的桌球男團賽事，第1點雙打由莊智淵、高承睿上場，第2點男單派出林昀儒，第3點男單為高承睿，第4點男單為莊智淵，第5點男單為林昀儒。由於第2點和第4點都是對上張本智和，因此就有網友好奇，為什麼這2局不能都派林昀儒呢？事實上，派誰上場是有規定的。

有網友看完比賽後在Threads上拋問，既然林昀儒在第2點已經打贏張本智和，為何第4點又碰上張本智和，不再次派林昀儒上場對戰呢？

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事實上，根據中華民國桌球協會修訂的「中華民國桌球規則」，在團體賽制部分就有提到（詳細資訊請見連結第33、34頁），奧林匹克賽制採五場三勝、四單一雙，每一隊由三位球員組成，每位球員最多出賽兩場（點）。

▲奧林匹克賽制。（圖／翻攝自中華民國桌球規則）

比賽次序如下：



第1點男雙｜B和C對Y和Z



第2點男單｜A對X



第3點男單｜C對Z



第4點男單｜A對Y



第5點男單｜B對X

▲莊智淵（左）、高承睿（右）。（圖／路透）

比賽開始前，兩隊會先抽出A、B、C或X、Y、Z籤，首點雙打，出賽選手為B、C和Y、Z，以這次比賽來說，順序如下：

第1點｜篠塚大登（B）和戶上隼輔（C）對莊智淵（Y）和高承睿（Z）



第2點｜張本智和（A）對林昀儒（X）



第3點｜戶上隼輔（C）對高承睿（Z）



第4點｜張本智和（A）對莊智淵（Y）



第5點｜篠塚大登（B）對林昀儒（X）

也因為這樣的規定，林昀儒並不會與張本智和對打兩次。

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