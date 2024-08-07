超商驚見嬰孩遭阿公「雙腿夾脖」！嫩娃漲紅臉爆哭　網氣炸：報警

▲阿公將嫩嬰的脖子夾在雙腿之間，任由孩子雙腳懸空掙扎，哭到臉部漲紅。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

圖文／CTWANT

雲林縣大埤鄉一間超商驚見「長輩危險育嬰」畫面！一名阿公帶著穿尿布的嫩嬰坐在超商內休息，沒想到他竟將嬰孩的脖子夾在雙腿之間，任由孩子雙腳懸空掙扎，哭到臉部漲紅，畫面曝光後，引起網友齊聲怒斥「有夠可惡！」

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」曬出一段影片，只見一名阿公坐在超商內，將雙腳屈膝放在另一張椅子上，兩腿之間還掛著一名幾個月大的嬰孩，孩子疑似脖子被卡住不適，在超商內放聲大哭，一隻小手還奮力揮舞反抗，但阿公卻無動於衷，冷眼看著嬰孩漲紅著臉拚命掙扎。

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原PO透露，拍下該段影片的人不是他，不過拍攝者當下有上前制止對方繼續對寶寶做出危險動作，不當行為也讓他忍不住怒轟，「現在有問題的人真多。」

貼文曝光後，網友紛紛留言痛罵，「天哪，這樣很危險耶」、「這還不會講話的，有需要這樣嗎？」「直接報警是救了那個小孩，有夠可惡」、「這真的要報警了吧！沒辦法想像小孩未來還會面臨到什麼樣的暴力」、「這麼光明正大的傷害，不知道回到家會發生什麼事。」

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