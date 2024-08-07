孕媽逛高雄魚市場「突腹痛」！　當場產下「人魚寶寶」

▲救護員在救護車接生「人魚寶寶」，母子均安。（圖／高雄市政府消防局茄萣分隊提供）

圖文／CTWANT

高雄市茄萣區興達觀光漁市假日常擠滿外地觀光客，是採買新鮮漁貨的好去處。豈料一名孕婦在逛街時，突然腹痛，到公廁後發現胎兒探頭，緊急報警，所幸在救護人員的幫忙下，順利產下「人魚寶寶」，但嬰兒出生時一度沒呼吸，經急救後傳出洪亮的哭聲，送醫後母子均安。

警消表示，3日傍晚接獲民眾報案，指稱興達觀光漁市公廁內有孕婦不舒服，可能有急產情形，因此緊急派員前往；救護人員蘇沐涵、王裕賢及義消薛浩澤到達現場後，詢問孕婦表示早上有出血，目前腹部陣痛有便意，發現孕婦已懷孕36週且為第二胎，同時嬰兒胎頭已明顯露出。

經評估後，救護人員認為，其產程飛快，擔心送醫途中便會在車上生產，考量孕婦及胎兒安全，決定現場在救護車上接生。

警消指出，救護人員於救護車擔架床上鋪好墊子將孕婦安置，隨即進行生產，經過幾次出力，孕婦順利產出男孩；救護人員接生後發現，寶寶竟被包覆在羊膜囊裡，羊膜囊完整未破，是機率僅八萬分之一的罕見「人魚寶寶」，但新生兒呼吸、心跳不穩定，肌張力不足，又沒聽見哭聲，立即為新生兒急救，所幸在搶救下，突然一陣宏亮的哭聲傳來，新生兒恢復自主呼吸，後續順利送往醫院，母子均安。

消防局呼籲，民眾懷孕之後應規律進行產檢，若有任何不適或破水、陣痛情形，應及早至醫院待產，避免意外生產之情形，若有緊急狀況則切勿驚慌，立即撥打119由專業救護人員協助處置。

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