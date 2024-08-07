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直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

7月21日 00：05，陳怡叡（右）與豐泰小開Steven（左）下車後準備進家門，彼此的距離已經非常親暱。

▲7月21日 00：05，陳怡叡（右）與豐泰小開Steven（左）下車後準備進家門，彼此的距離已經非常親暱。

圖文／鏡週刊

「樂天女孩」陳怡叡過去被封「樂天第一美」「地表最正啦啦隊女孩」，沉寂了好一陣子沒有緋聞的她，近來傳出有了穩定交往的對象，而且家世相當優渥；對照之前陳怡叡發文上百字自曝有意從「樂天」出走，並且寫道：「每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。」讓她的近況於公於私若有似無的有了巧合關聯。

7月20日 22：16，陳怡叡（右）與友人唱歌聚會，男友Steven也有同行。

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▲7月20日 22：16，陳怡叡（右）與友人唱歌聚會，男友Steven也有同行。

7月20日晚間約10點，陳怡叡與同事巫苡萱現身台北大巨蛋的一號出入口，在忠孝東路搭上一輛多元計程車，最後直抵錢櫃。陳怡叡進入8樓包廂，裡頭聽來相當熱鬧，歡聚的夜晚才剛開始，參與聚會的人不少，氣氛也頗為嘈雜且熱烈。

22：18，陳怡叡（左）等電梯準備歡唱，但待了1個多小時就離開。

▲22：18，陳怡叡（左）等電梯準備歡唱，但待了1個多小時就離開。

待了一個多小時後，陳怡叡離開時身邊跟著2個男子，其中一名就是傳聞中她的新歡！本刊接獲圈內知情人士的可靠消息，傳說陳怡叡最近交了新的男友，英文名字叫Steven，家世背景頗為雄厚。Steven作風低調，跟演藝圈的連結並不太明顯，也難怪陳怡叡近來對工作另有自己的想法，想必有人能夠有形無形從旁支持她的夢想。

23：35，陳怡叡（左）離開時，男友Steven（右）與友人也同行，最後小倆口單獨離去。

▲23：35，陳怡叡（左）離開時，男友Steven（右）與友人也同行，最後小倆口單獨離去。

23：44，搭多元計程車的陳怡叡（右）與Steven（左）看來正熱戀，眼神都離不開彼此。▲23：44，搭多元計程車的陳怡叡（右）與Steven（左）看來正熱戀，眼神都離不開彼此。

23：47，陳怡叡（右）先到一處民宅拿行李，然後再跟計程車上的Steven會合。

▲23：47，陳怡叡（右）先到一處民宅拿行李，然後再跟計程車上的Steven會合。

當天深夜，陳怡叡與Steven道別另名男性友人後，孤男寡女獨自搭乘多元計程車走了。透過車窗可見陳怡叡與Steven很恩愛，緊緊相依地肩並著肩坐著；偶爾陳怡叡深情款款望著Steven說話，也不時會嘟起嘴裝可愛，滿滿戀愛衝腦的模樣，畫面散發著無形的粉紅泡泡。

當天深夜，陳怡叡與Steven道別另名男性友人後，孤男寡女獨自搭乘多元計程車走了。透過車窗可見陳怡叡與Steven很恩愛，緊緊相依地肩並著肩坐著；偶爾陳怡叡深情款款望著Steven說話，也不時會嘟起嘴裝可愛，滿滿戀愛衝腦的模樣，畫面散發著無形的粉紅泡泡。

【女神夜勾富二代】「最正啦啦隊女孩」陳怡叡上車溢出粉紅泡泡　熱戀富二代是他

▲7月21日 00：05，陳怡叡（右）與豐泰小開Steven（左）下車後準備進家門，彼此的距離已經非常親暱。

【女神夜勾富二代】「最正啦啦隊女孩」陳怡叡上車溢出粉紅泡泡　熱戀富二代是他

▲00：06，進家門的途中，陳怡叡（右）呵護Steven（左）的肢體動作，讓2人的關係不言而喻。

【女神夜勾富二代】「最正啦啦隊女孩」陳怡叡上車溢出粉紅泡泡　熱戀富二代是他

▲00：07，陳怡叡（左）最後與Steven（右）一起進了家門，深夜再也沒有離開。


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