唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

▲巴黎奧運唐嘉鴻並列銅牌，頒獎時台灣會旗卻放在中國下方，原因曝光。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣體操好手唐嘉鴻5日出戰奧運男子單槓決賽，最終以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌，因此一起登台接受大會頒獎，不過頒獎時我國代表團會旗卻掛在中國下方，引起不少網友不滿。事實上，旗幟放置順序其實與開幕式的進場順序有關，由於我國開幕進場排在中國後面，會旗放置才會在中國下方。

根據國際奧林匹克委員會（IOC）規定，每屆奧運會開幕式的運動員進場順序，是依主辦國家的語言字母或字體筆劃開頭進場，例如2012年倫敦奧運的主辦國是英國，各國或地區的運動員就會以英文字母順序進場，2008年北京奧運則是以簡體中文的筆劃多寡進行排序。

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除了上述規定外，根據奧運傳統慣例，希臘代表隊一般都會是第一個進場，代表希臘是奧運的發源地，最後進場的則是當屆奧運的主辦國。

至於頒獎典禮並列旗幟的排序方式，實際上沒有明文規定，不過原則上會根據開幕式進場順序決定，我國代表團法文是「Taipei Chinois」，在本次巴黎奧運進場順序為180位，中國代表團法文則是「Chine」，在本次巴黎奧運進場順序為41位，所以頒獎典禮才會出現中國國旗排在中華隊會旗上方的情況。