快訊／無懼國際拳總「抹黑」　林郁婷持續備戰：感謝大家關心

▲蘇巧慧與林郁婷越洋連線。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣女拳王林郁婷無端遭「抹黑性別」，國際拳總（IBA）昨（5日）召開記者會，全程「鬼打牆」，對性別爭議依舊沒給出相關檢測報告內容，中華奧會已委請律師發出警告信函給國際拳總。綠委蘇巧慧與林郁婷有多年私交，今也越洋連線林郁婷，林也請蘇轉述，感謝大家的關心和祝福，她現在也是用平靜的心情，來備戰接下來的賽事！

國際拳總昨日在巴黎召開記者會，超過60家國際媒體到場採訪，但全程記者會，IBA顧著砲轟奧委會，以及訴說是如何積極保護女性拳手。對於性別爭議，IBA僅回應收到台灣和阿爾及利亞拳協要求「不能透露所有資訊」，因此並無相關檢測報告內容。

現場也有台灣記者出席記者會，公視資深體育記者林曉慧以中、英文提問，若兩位拳擊手2022年被檢測有問題，IBA當時沒有通知對方？「甚至2023年世錦賽檢測有問題後，也沒有相關檢測證據，就直接撤銷獎牌？」

對此，國際拳總答非所問，主席克列姆列夫（Umar Kremlev）表示，一切都以IBA規則為準，隨即又鬼打牆回應，「中國，是我最愛的國家，而台灣，是中國的一部份，我很常去。」

對於相關爭議，國際奧會（IOC）回應，林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」而中華奧會並已委請律師發出警告信函給IBA，保留法律追訴權，必要時也會提告，後續我方將與IOC緊密溝通聯繫，共同維護選手權益。

儘管陷入多日紛擾，又面臨備賽壓力，林郁婷今和蘇巧慧越洋連線時，依舊請蘇巧慧轉告大家：「感謝大家的關心和祝福，她現在也是用平靜的心情，來備戰接下來的賽事！」蘇巧慧也喊話，請大家繼續為林郁婷和曾自強教練加油打氣。

