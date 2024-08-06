國際拳總認林郁婷「異常」還控台灣施壓　王定宇轟：拿不出證據還說謊

▲不甩性別爭議，「台灣女拳王」林郁婷勇闖4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者歐承翰／台北報導

台灣拳擊女將林郁婷去年世錦賽遭到國際拳總（IBA）以「性別生理指數異常」為由取消資格，不料性別風波又延燒至巴黎奧運，昨晚IBA召開記者會說明，會上卻未提出實質證據，還指控是因為受到台灣政府施壓。對此，民進黨立委王定宇7日痛批IBA，拿不出證據還說謊顛倒黑白。

▲國際拳擊總會（IBA）召開記者會說明2023年撤銷林郁婷資格原因。（圖／路透）

王定宇指出，IBA是由俄羅斯天然氣公司做為主要贊助金主，其實它的爭議不斷，包含裁判公正性、財務貪腐等問題，早已被國際奧會（IOC）停權，而被停權的IBA，也處處針對國際奧會拳賽進行攻擊。

王定宇表示，IOC多次發聲力挺林郁婷並回嗆IBA，「林郁婷毫無疑問是女性」，IOC拒絕承認IBA的測試結果，並指這些結果是武斷且非法的，完全沒有理由進行測試，「我不能告訴你們（測試）是否可信，因為它的來源不可信，測試的基礎也不可信，出於這個原因，無需考慮它是否正確，這與拳擊資格毫無關係」。

針對昨晚IBA召開的記者會批台灣施壓，王定宇痛批，這場記者會花了2個小時卻拿不出證據，還聲稱無法提出證據說明，是因為受到台灣政府施壓，如果台灣能夠施壓俄羅斯控制的IBA，要求不能揭露證據的話，乾脆施壓IBA不得汙衊台灣選手，更乾脆施壓IBA讓台灣會籍正名為台灣好了，「其實真相是台灣一再要求IBA公佈證據，沒想到IBA黑白顛倒，鬼扯一堆謊言，就是拿不出證據」。

王定宇表示，IBA召開記者會說明林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，卻光顧著批評IOC，相關指控仍提不出實質證據，被全體記者砲轟浪費時間，IBA主席克列姆列夫空洞且情緒的言論已讓記者躁動，IBA前醫學委員菲利帕茲發言時花大量篇幅自誇經驗、講述生物科學和染色體核型，更是讓現場記者陷入不耐煩情緒。