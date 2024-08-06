快訊／工具機大廠私募增資反賠千萬　正峰工業前董座炒股遭約談

記者劉昌松／台北報導

上市公司正峰工業(1538)在2022年間，為了改善公司財務狀況，公告辦理私募增資，檢調懷疑，當時董事長李育成疑似在私募定價前，透過市場交易壓低股價，導致公司賣股募到金額偏低，受害金額上千萬，台北地檢署6日指揮調查局搜索正鋒公司等6個地點，並依《證交法》操縱股價等罪嫌，約談李育成等3人。

▲正峰工業前董事長李育成涉嫌違反《證交法》遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

正峰工業原本是家占地僅25坪的鐵工廠，創辦人鍾明甫在1977年投入汽車霧燈研究開發後，公司轉型成功，打開歐亞市場，1999年正式掛牌上櫃，2002年轉上市時的年營業額達32億元，主要從事電動工具機及汽車燈具製造買賣，但近年虧損連連，2021年由李育成接下董事長位子後，公司就在2022年公告，年度累積虧損達實收資本額的二分之一。

正峰董事會在2022年5月間決議，為了改善公司財務狀況，以私募方式辦理現金增資，應募人包括董事長李育成本人，以及李育成家族可掌控的慶成投資公司，當天同時公告私募參考價格為每股7.5元，實際價格6元。

檢調獲報，正峰公司辦理私募，理應是取得資金，解決虧損問題，但李育成等人疑似先透過可掌控的帳戶在市場上交易，壓低股價，導致董事會最後定價偏低，雖然私募金額達4千多萬元，但正峰其實損失了1千多萬元，檢察官唐仲慶6日指揮調查局台北市調處發動搜索約談，全案朝違反《證券交易法》操縱股價等罪嫌方向偵辦。