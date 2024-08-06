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快訊／十連霸議員今入監！自己先理好平頭報到　雙手上銬上囚車

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市無黨籍十連霸議員陳政忠，日前因炒股案遭判刑定讞，需入監服刑6年。他6日中午神情落寞地現身北檢報到，稍早發監執行，只見他在入監前已自行理好頭髮，被雙手上銬上囚車，並送往看守所。

▲▼十連霸議員陳政忠。（圖／記者劉昌松攝）

▲十連霸議員陳政忠今入監。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市無黨籍「十連霸議員」陳政忠今發監執行。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲台北市無黨籍「十連霸議員」陳政忠6日中午現身北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

回顧整起案件，宏福案爆發於1998年間，當時傳出陳政忠指示下屬，將宏福建設資金挪到集團其他由私人控制的公司，涉嫌掏空數十億元，台北地檢署起訴後，官司多次上訴最高法院被撤銷發回，陳政忠曾被重判20年，也曾獲高院改判無罪。

高院更四審判決認定，宏福建設在1997年間因應亞洲金融風暴，延伸成本土型金融風暴，同類型營建公司股價狂跌的時候，陳政忠以創辦人及股東的身分，要求宏福建設總稽核盧寶琴要維持住每股價格31元，以免之前向金融機構質借的股票遭斷頭或追繳擔保。

法院認定，宏福建設用了228個人頭帳戶，多次以「大量買賣」、「既買又賣」等方式，在集中交易市場相對成交，製造活絡假象，藉此操縱影響宏福建設的股價。

▲台北市無黨籍「十連霸議員」陳政忠今發監執行。（圖／記者劉昌松攝，下同）

此外，陳政忠並主持會議，明知集團還沒確定可以購買台北市信義區的營建用地，就以要償還本息、開發土地為由，公告現金增資，結果募得55億餘元後，卻拿去購買弟弟等關係人的台中山坡地，雖然其他資金確實有用來還款18億5000萬元，到1997年底為止，又新增借款18億7353萬元，根本沒有達到減少利息支出的效益。

直到1998年11月，宏福集團的宏福票券發生退票事件，宏福建設股價無量下跌，陳政忠還出面與提供當初炒股人頭的證券營業員簽協議，保證擔負人頭帳戶名下的股票盈虧，但宏福風暴已一發不可收拾。

高院合議庭在2022年考量全案審理時間久遠，依《速審法》酌量減刑後，依《證交法》操縱股價罪判陳政忠徒刑4年，另外《證交法》虛偽記載有價證券募集說明書部分判刑2年，經最高法院駁回上訴定讞，檢方立即啟動防逃機制，並發出傳票通知陳政忠到案，實際服刑時間還須再向高院聲請裁定。

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