台積電等13企業員工試辦碳盤查　運研所：未來有望變碳權交易

▲2024亞太永續博覽會於8月8日至10日登場，交通部展館以「淨零綠活永續綠途」為主。（圖／運輸研究所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

因應2050淨零碳排政策，交通部正在試辦「企業員工通勤足跡數位盤查」，結合企業ESG建置綠色里程登錄平台，追蹤員工碳足跡，計算出交通碳排放量，未來有望轉換為碳權，在碳交所作交易，交通部運輸研究所今年參加8月8日至10日舉行的亞太博覽會，會中將推廣碳盤查試辦計畫，讓更多企業與民眾了解。

運研所副所長王穆衡指出，6月1日起試辦碳盤查計畫，為期3個月，目前已有台積電、日月光、中華電信等13家企業參與，紀錄員工通勤起迄點、里程數計算碳排量，企業以交通補助金作為誘因，鼓勵更多員工搭乘大眾運輸通勤。

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王穆衡表示，碳盤查紀錄員工通勤情況及碳排量，並建立資料庫，確認未來這樣計算方式能否有效落實，擴大計算一般大眾搭乘公共運輸的碳排，並有望將其減碳量轉換成碳權，在碳交所賣給有需求的企業。

王穆衡說，以搭乘台北捷運通勤為例，每天通勤來回20公里、每月20天，每月可減少29.6公斤碳排，一年累積等於種了29.6棵樹。台灣相比國外，推動TPASS、悠遊卡等電子票證，明確計算出搭乘大眾運輸的里程數及時間，若推動成功，未來還能作為國外借鏡對象。

運研所表示，今年再度參加亞太永續博覽會，展館主題設計為「淨零綠活 永續綠途」，8月8日至10日也舉辦多場達人綠色旅遊分享座談、自行車騎乘體驗及競賽等活動，還可換取限量特色小食，自備環保杯可裝取日月潭紅茶。