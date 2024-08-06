婚宴會館內部信曝光！老闆跑路：原諒我們的自私　要員工幫收爛攤子

▲「濃閣維多利亞婚宴會館」驚傳倒閉，內部訊息曝光。（圖／翻攝自濃閣維多利亞婚宴會館臉書）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市大雅區一間知名婚宴會館「濃閣維多利亞婚宴會館」驚傳倒閉，疑似有員工在官方LINE發文，表示老闆因經營不善跑路了，還將爛攤子丟給員工善後。稍早婚宴會館老闆在工作群組留下的內部信曝光！

一名網友在臉書社團「台中大雅生活分享團」分享截圖，只見濃閣婚宴會館的官方LINE突發出消息，表示「受害的客戶您們好，我們是受害的員工們，我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案，此為公司申辦之門號，將不會再有人使用，僅此通知。」

消息一出引發外界關注，PO文更釣出苦主，表示跟濃閣訂了9月初的婚宴，如今要新人臨時更改場地，根本不知道要去哪裡找，還要一一向賓客交代，老闆還將爛攤子丟給員工，直呼「太過分了！」

針對這起案件，台中警方則回應，目前未接獲民眾報案，但警方將會持續追蹤。

老闆跑路前在工作群組內留下訊息，內容如下：

我所有親愛的員工，我對不起你們，因為自從疫情開始一直經營不善，造成嚴重虧損，又有跟錢莊調錢，入不敷出，所以即日起宣布破產停業！

我也很努力支付5號的薪資，就是不想太對不起我的員工。但還是無法讓你們領到10號的薪資及遣散費。很抱歉！也希望大家能原諒我們。

明天早上請訂席OO或OO或O經理其中一位，早點進公司拿所有的訂席本，然後就離開公司之後麻煩OO逐一通知客人濃閣倒閉事情，讓客人趕快安排其他餐廳。

會員制也發布相關訊息！

我不希望有員工受到傷害！

我跟特助內心覺得對不起員工，及愛顧濃閣的客戶。

所有的錯誤都是我的錯！客戶的損失也是我的錯！

請原諒我們的自私