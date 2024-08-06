颱風天當晚突離世！檢察官吳義聰今告別式　行政院頒楷模獎章

▲台中高分檢檢察官吳義聰今告別式，行政院頒楷模獎章。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

高等檢察署台中檢察分署檢察官吳義聰，7月25日於宿舍停車場昏倒，送醫後不幸於當晚離世。今日在台中殯儀館舉行告別式，包含法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人都到場，並由行政院頒發三等楷模獎章。

今日下午2點，吳義聰告別式現場湧入大量親友、同事，看得出吳義聰生前好人緣。台中高分檢說，吳為人謙和，與同仁相處均非常融洽，不但本職學識能力至佳，工作也非常敬業認真，為人處事深受大家好評，他的離開，家屬、各級長官、故舊好友及曾共事之同仁，都非常不捨，對他無的懷念。

今日由法務部長鄭銘謙代表行政院長卓榮泰，頒發三等楷模獎章，由吳妻梅女士代表收受，以表彰吳故檢察官生前辦案成績優良，戮力推動行政執行業務，為國奉獻，鞠躬盡瘁。

今日包含法務部長鄭銘謙、前部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、前政務次長陳明堂、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝及各一、二審檢察長、暨行政執行署代理署長葉自強及各分署長等人，均專程前來參加追思告別儀式。

另治喪期間各機關首長、同事、同期同學及故舊好友前來靈堂捻香追思，台中高分檢檢察長林錦村代表機關一併表示感謝之意。