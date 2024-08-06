台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲：客戶們快報警

▲婚宴會館驚傳倒閉。（圖／翻攝自臉書／濃閣維多莉亞婚宴會館）

記者周亭瑋／綜合報導

台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉，疑似員工在官方LINE發文，怒指公司經營不善，老闆自己跑路了，還將爛攤子交給一群受害員工善後。消息一出，引發議論，還有苦主現身，表示被迫臨時更改婚宴場地，「真的太過分了。」

一名網友在臉書社團「台中大雅生活分享團」分享截圖，只見濃閣婚宴會館的官方LINE突發出消息，表示「受害的客戶您們好，我們是受害的員工們，我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案，此為公司申辦之門號，將不會再有人使用，僅此通知。」

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▲有員工在官方LINE發聲。（圖／翻攝自臉書／台中大雅生活分享團）

對此，網友們紛紛回應，「倒了，不少受害者」、「請問假如是受害者，大家要如何報警處理呢？」「他粉絲團留言有受害者寫被騙錢的事了」、「5天前還有傳父親節專案」。

另外，PO文也釣出苦主，怒喊「我們還有跟濃閣訂9月初婚宴！臨時改場地不知道去哪裡找，還要一一跟賓客交代，濃閣老闆丟下爛攤子給員工，太過分了！」

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