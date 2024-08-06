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獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸

▲台中婚宴會館倒閉！苦主慘噴20萬。（圖／受害者提供）

▲婚宴會館驚傳倒閉。（圖／翻攝自臉書／濃閣維多莉亞婚宴會館）

記者周亭瑋／採訪報導

台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉，疑似員工在官方LINE發文，怒指公司經營不善，老闆自己跑路了。一名受害者也現身指控，他們團體定期在會館辦活動，6月中他才儲值20萬元，怎料老闆現在居然跑路了。

受害者向《ETtoday新聞雲》記者表示，他們社團都會在濃閣婚宴會館辦活動，身為會長的他，在對方的邀約下，於6月中加入會員APP，並已儲值20萬元，「真的是無良老闆！」

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▲台中婚宴會館倒閉！苦主慘噴20萬。（圖／受害者提供）

▲苦主已儲值20萬元。（圖／受害者提供）

▲苦主已儲值20萬元。（圖／受害者提供）

不僅如此，他也透露，濃閣婚宴會館近期廣召VIP會員吸金，結果昨日宣佈倒閉，「為免更多人受害，請勿匯款。」

另外，婚宴會館的員工也在官方LINE發聲，表示「受害的客戶您們好，我們是受害的員工們，我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案，此為公司申辦之門號，將不會再有人使用，僅此通知。」

►台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲：客戶們快報警

▼有員工在官方LINE發聲。（圖／翻攝自臉書／台中大雅生活分享團）

▲台中婚宴會館倒閉！苦主慘噴20萬。（圖／受害者提供）

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