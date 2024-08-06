陸體育局高層大量「辱華貼文」被挖出　官方：正在調查絕不姑息

▲大陸體育局高層挖出辱華言論。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然近日在微博，就美國游泳運動員「紫臉」的話題發表看法，他將紫臉的原因歸結於大陸轉播服務偏色的結果。隨後，袁昊然被陸網質疑是在偏袒美國，為美國辯解，引發眾怒。還有人向大陸國家紀監委舉報，最終袁昊然刪除全部微博，關閉帳號。大陸國家體育總局6日發通報稱，正在調查絕不姑息。

8月2日，一位IP在法國，名為「混合泳」的微博網友在微博發文，就美國游泳隊在賽後臉色發紫的問題上發表看法。他認為真實情況並不像大家在電視上看到的那樣，而是中國的轉播機構對美國運動員進行了調色處理。

袁昊然首先指出，某收費影片存在偏色問題，隨後他再列出各中可能性，包括粉色是巴黎奧運會主景觀顏色，游泳館的很多氛圍燈也是粉色的，泳手可能被照射；比賽中運動心跳每分達180次，體溫到達近40˚C，到終點後皮膚充血臉紅是正常，但應該不是那種粉（色）。

對於為何中國泳手臉色不紅，袁昊然認為，可能是源於中國選手的皮膚不是白色。

▲大陸國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然。（圖／翻攝自微博）

另外，還有網友翻出袁昊然十多年來在微博上發文，他過去多次發表「辱華」言論，例如神舟九號發射成功，「混合泳」嘲諷神九是「二踢腳」（鞭炮），3名太空人是3個傻子。

他還嘲諷中國軍機墜毀，形容機師是「倒楣蛋」，網友認為這已經涉及侮辱英烈的犯法行為，因此要求官方介入調查。此外，在南海、台海、涉疆等話題，他的言論均與官方主旋律不同。

據《中國體育報》6日報導，大陸國家體育總局有關負責人表示，針對近日網上出現質疑國家體育總局下屬單位幹部袁某某（袁昊然）通過個人社交媒體發布不當言論的資訊。國家體育總局已關注到相關情況，並立即開始調查處理。

該負責人強調，網路空間不是法外之地。國體總局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員幹部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。