陸上半年結婚登記數創新低！全年恐降至1980年以來最低

▲大陸今年全年結婚數或創1980年以來最低。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸民政部發布2024年二季度民政統計數據，顯示今年上半年大陸結婚登記對數僅為343萬對，與去年同期的392.8萬對相比，減少了49.8萬對。離婚登記方面，上半年登記數為127.4萬對，較去年同期的131.7萬對減少了4.3萬對。值注意的是，今年上半年結婚登記數也創下近年新低。

據《界面新聞》報導，2024年上半年結婚登記數僅為2014年同期694萬對的一半左右。長期追蹤結婚登記數據的人口學者何亞福指出，如果按照往年規律推算，預計2024年全年結婚登記對數可能約為660萬對，這將是自1980年以來的最低值。

2013年大陸結婚登記數達到1346.9萬對的歷史高位後，連續9年呈現下降趨勢。2023年結婚登記數上升至768萬對，結束了連續9年的下滑。這一增長主要是由於2020年至2022年疫情期間，許多情侶選擇推遲婚期，導致2023年出現了補償性結婚潮。然而，2024年上半年結婚登記數的下降表明，疫情後的補償效應已經減弱，預計全年結婚登記數將繼續下降。

從近幾年的數據看，一季度結婚登記數通常最多，這與中國春節這一重要傳統節日密切相關。民政部公布的數據顯示，2024年一季度大陸結婚登記數為196.9萬對，較之2023年同期的214.7萬對，減少了17.8萬對，降幅明顯。這在一定程度上預示著全年結婚數據的走勢。

何亞福分析，除2020年因疫情影響外，總的來說，上半年結婚登記占全年的51%-54%，下半年結婚登記占全年的46%-49%。如果2024年下半年結婚登記對數占全年的48%左右，即在317萬對左右，那麼預計2024年全年結婚登記對數約為：343萬+317萬=660萬對。這一數據比2022年還要少，創下1980年以來最低紀錄。

何亞福認為，結婚登記數下降的原因很多，包括年輕人數量減少、適婚人口性別比例失衡、初婚年齡推遲、高昂的結婚成本以及婚姻觀念的變化等。此外，雖然部分地區2024年前幾個月的出生人口略有增加，但考慮到今年結婚登記數的下降趨勢，2025年的出生人口可能再次出現下降。

何亞福說，面對年輕人口減少和生育意願低迷的現狀，未來實施有力的生育支持政策將是應對出生人口下降的關鍵措施之一。