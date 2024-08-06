周玉蔻酸翁曉玲掉入自己挖的陷阱　轟：搞小動作「劈腿」賺政治紅利

▲國民黨立委翁曉玲在微信發文，稱麟洋配奧運奪金是中國人的驕傲，慘遭網友炎上。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

實習記者歐承翰／台北報導

我國羽球男雙組合「麟洋配」為台灣奪下本屆奧運首面金牌，國民黨立委翁曉玲在微信上稱這是「中國人的驕傲」，引發輿論譁然，她今（6日）受訪時堅稱，以歷史、血緣、文化的角度「我們就是中國人」。對此，資深媒體人周玉蔻狠酸翁曉玲，掉入自己挖的「政治黑」陷阱，馬屁不成變馬糞，根本是國民黨的黨寶，民進黨的幸運物。

翁曉玲今天受訪時表示，從歷史、文化、血緣來說「我們就是中國人」，中國人不是對岸的專有名詞，「身為中華民國國民，住在台灣，我們同樣是中國人」，也就是「廣義的華人」。她還反問媒體，稱麟洋配奪冠是「中國人的驕傲」有什麼不對？

翁曉玲重申，她的本意是要祝賀麟洋配奪冠，對大陸的球迷和關心台灣的朋友來說，這是非常著要的訊息，非議這件事的民眾畫錯重點了。

▲周玉蔻怒轟翁曉玲搞小動作「劈腿」賺取政治紅利。（圖／記者黃哲民攝）

對此，周玉蔻在臉書發文怒轟，人人都知道，現在講自己是中國人，是指拿中華人民共和國護照，認同中共政權獨裁統治，贊成中共打壓、戰狼、統一台灣的意思，這是台灣的禁忌，全民當前的共識，翁曉玲心知肚明，否則不會在第一時間切割她在不同平台的發言，自許中國人還那麼不老實，設法「劈腿」賺取政治紅利，小動作到幾乎無知。

周玉蔻直言，翁曉玲被抓包後還嘴硬，在不得已下，一次次為自己的中國人加碼，掉入自己替自己挖的「政治黑」陷阱，今天事態更嚴重了，翁眼看自貼的「中國人」標籤拔不掉了，只好胡言亂語血統、語言「我們都是中國人」那一套。

「原來，她的中國人，指的是老掉牙的老祖宗，不是習近平統轄下驕傲偉大的中華人民共和國中國人耶」，周玉蔻大酸翁曉玲，現在左支右絀了，馬屁不成變馬糞，這種國民黨立委，根本黨寶、國寶，民進黨的幸運寶，千萬不能離開，一定要一直留在立法院。