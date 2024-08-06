侵襲性肺鏈5年新高！羅一鈞：夏季新冠+流感衍生「次發性感染」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（6）日公布最新統計，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症已經累積199例，創下5年新高。疾管署副署長羅一鈞表示，今年侵襲性肺鏈病例多，恐怕和夏季一波新冠、流感疫情有關，遭病毒感染之後容易引起次發性的細菌感染。而肺炎已經是國人第三大死因，呼籲65歲以上民眾完成兩種公費肺鏈疫苗接種。

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至8月5日累計199例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為2020年以來同期新高，其中23例死亡，病例中以65歲以上民眾占38%（75例）、男性占61%（122例）為多。

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羅一鈞指出，往年侵襲性肺鏈多發生在冬季，今年疫情比往年要高，分析主要是這個夏天有第六波新冠疫情，還有7年首見的夏季流感，呼吸道病毒感染個案多，就可能衍生肺鏈等次發性感染。

另根據衛福部十大死因統計，去年肺炎死亡1.7萬人，已躍居十大死因第三位，且男性肺炎死亡率為女性1.5倍，顯示男性更須注意防範肺炎威脅。

疾管署呼籲，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。為確保完整免疫保護力，請65歲以上民眾依接種建議完成1劑13價疫苗及1劑23價疫苗接種，如有其中任一劑尚未接種者，應於間隔1年後完成接種。

另提醒高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）、機構住民及洗腎患者接種13價疫苗後則「間隔至少8周」即可接種23價疫苗，請符合民眾儘速安排接種。