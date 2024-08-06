　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

侵襲性肺鏈5年新高！羅一鈞：夏季新冠+流感衍生「次發性感染」

▲▼疾管署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（6）日公布最新統計，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症已經累積199例，創下5年新高。疾管署副署長羅一鈞表示，今年侵襲性肺鏈病例多，恐怕和夏季一波新冠、流感疫情有關，遭病毒感染之後容易引起次發性的細菌感染。而肺炎已經是國人第三大死因，呼籲65歲以上民眾完成兩種公費肺鏈疫苗接種。

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至8月5日累計199例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為2020年以來同期新高，其中23例死亡，病例中以65歲以上民眾占38%（75例）、男性占61%（122例）為多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，往年侵襲性肺鏈多發生在冬季，今年疫情比往年要高，分析主要是這個夏天有第六波新冠疫情，還有7年首見的夏季流感，呼吸道病毒感染個案多，就可能衍生肺鏈等次發性感染。

另根據衛福部十大死因統計，去年肺炎死亡1.7萬人，已躍居十大死因第三位，且男性肺炎死亡率為女性1.5倍，顯示男性更須注意防範肺炎威脅。

疾管署呼籲，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。為確保完整免疫保護力，請65歲以上民眾依接種建議完成1劑13價疫苗及1劑23價疫苗接種，如有其中任一劑尚未接種者，應於間隔1年後完成接種。

另提醒高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）、機構住民及洗腎患者接種13價疫苗後則「間隔至少8周」即可接種23價疫苗，請符合民眾儘速安排接種。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下
快訊／鄭怡靜3比0！　中華女團連拿2點聽牌
吳宗憲驚爆請辭《小明星大跟班》　有意找他接棒
老闆破產跑路！　發給員工內部信曝光
快訊／陳思羽、簡彤娟直落3碾壓澳洲！　搶下第1點
獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸
快訊／謝長廷、李翔宙免職　總統府發布最新人事令

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】生命能量提升大會　台北典華聚焦愛與和平

野生水豚君台東路邊「快樂奔跑」超萌畫面曝　竟是花蓮跑過來的

國5接蘇花改、蘇花安今通過環評　高公局：2032年一起完工

蘇花安環評過關　公路局：讓台北到花蓮有安全交通

女友愛背「1款包包」　他受不了！網搖頭：被我罵過

菜價還在高檔「連豆芽菜也翻倍漲」　農業部：本周起回穩

獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸

快訊／雨彈往北跑！13縣市豪大雨特報　雷雨炸竹竹苗

快訊／雨區擴大！對流旺盛　12縣市豪大雨特報

侵襲性肺鏈5年新高！羅一鈞：夏季新冠+流感衍生「次發性感染」

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

【廣編】生命能量提升大會　台北典華聚焦愛與和平

野生水豚君台東路邊「快樂奔跑」超萌畫面曝　竟是花蓮跑過來的

國5接蘇花改、蘇花安今通過環評　高公局：2032年一起完工

蘇花安環評過關　公路局：讓台北到花蓮有安全交通

女友愛背「1款包包」　他受不了！網搖頭：被我罵過

菜價還在高檔「連豆芽菜也翻倍漲」　農業部：本周起回穩

獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸

快訊／雨彈往北跑！13縣市豪大雨特報　雷雨炸竹竹苗

快訊／雨區擴大！對流旺盛　12縣市豪大雨特報

侵襲性肺鏈5年新高！羅一鈞：夏季新冠+流感衍生「次發性感染」

【廣編】生命能量提升大會　台北典華聚焦愛與和平

別慘叫了！LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

史努比飛機超Q！開箱星宇航空「台北→札幌」空中巴士A330-900體驗

為加速病患檢傷資訊傳遞　台南市消防局、市立醫院簽署合作備忘錄

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

獲獎連連深受肯定！富邦人壽榮獲2024保險信望愛獎11項榮耀肯定

太熱！　日本沖繩海域「珊瑚白化」

生活熱門新聞

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

上周爆11起本土類鼻疽！颱風效應來了

可能有颱風！　預估路徑曝

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

何冰嬌奪銀「亮出小徽章」　細看超暖

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

更多熱門

相關新聞

新冠周增104死！變異株「KP.3變主流」

新冠周增104死！變異株「KP.3變主流」

新冠疫情仍持續！疾病管制署今（6）日公布國內上周新增446例，另增104例死亡，死亡個案比前一周上升。另變異株監測方面，KP.3超越JN.1成為主流。疾管署副署長羅一鈞表示，第六波新冠疫情原認為本月中可以脫離流行，但現在觀察走勢稍慢，預估月底才會脫離，且開學後應該不會再有一波疫情。

上周爆11起本土類鼻疽！颱風效應來了

上周爆11起本土類鼻疽！颱風效應來了

凱米颱風「軟封城」新冠疫情大降38%！

凱米颱風「軟封城」新冠疫情大降38%！

百日咳恐1傳17！中學生發病7周才確診

百日咳恐1傳17！中學生發病7周才確診

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

關鍵字：

疾管署侵襲性肺炎鏈球菌感染症肺鏈疫苗新冠疫情流感疫情

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

認了「演藝圈超黑暗」！

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面