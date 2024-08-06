新冠周增104死！變異株「KP.3變主流」　羅一鈞估疫情要拖到月底

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情仍持續！疾病管制署今（6）日公布國內上周新增446例，另增104例死亡，死亡個案比前一周上升。另變異株監測方面，KP.3超越JN.1成為主流。疾管署副署長羅一鈞表示，第六波新冠疫情原認為本月中可以脫離流行，但現在觀察走勢稍慢，預估月底才會脫離，且開學後應該不會再有一波疫情。

疾病管制署今日表示，上周（7月30日至8月5日）新增446例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（7月23日至29日）新增584例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增104例死亡病例，較前一周新增90例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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死亡個案中最年輕南部30幾歲男性，本身有血液腫瘤與腦部腫瘤病史，未接種XBB疫苗，一開始是在7月上旬出現腦梗塞，因此到醫院就醫，住院期間出現全身倦怠、呼吸困難、發燒，X光顯示有肺炎，新冠病毒PCR陽性，後續又因為呼吸急促、插管被收治加護，給予抗病毒藥物，但發病1周仍不幸後惡化死亡。

羅一鈞表示，第6波新冠疫情已經接近尾聲，死亡數上升可能是受到颱風假影響，死亡證明上傳延遲，後續應該會和併發症有一致的下降趨勢；另變異株監測方面，KP.3在本土、境外佔比都在3成上下，已經超過JN.1成為主流株；不過考量先前感染的個案應該會有交叉保護，疫情預估會於8月下旬脫離流行，目前評估開學後應該不會再有一波疫情，下一波應該會在11月底、12月初。

疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種290.5萬人次，全國接種率11.77%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.32%、2.41%；全國尚餘莫德納XBB疫苗約266.9萬劑、Novavax XBB疫苗僅約1,335劑。由於國內外疫情持續，且國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上未接種新冠XBB疫苗，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

疾管署提醒，暑假旅遊機會多，同時病毒傳播風險也升高，民眾如有出遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣；如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，呼籲感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。