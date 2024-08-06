陳詩媛介紹「王齊麟新搭檔」被貼臉放閃　羨慕CUE男友：快回來

▲陳詩媛介紹男友王齊麟「新搭檔」遭貼臉放閃，忍不住CUE男友「快回來」。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

記者趙蔡州／綜合報導

「麟洋配」在巴黎奧運羽球男雙奪下2連霸後將走入歷史，李洋預計將在今年9月後退休，王齊麟則會繼續羽球生涯。王齊麟的女友陳詩媛（十元）5日晚間在IG貼出影片，介紹王齊麟未來的新搭檔邱相榤，過程中意外被邱相榤及邱相榤的女友放閃，讓她忍不住CUE王齊麟「怎麼不快回來」。

陳詩媛5日在IG影片中除了介紹邱相榤外，也找來邱相榤的女友、有「國民女友」稱號的跆拳道國手羅嘉翎同框。有趣的是，邱相榤拍攝時針對羅嘉翎被封為「國民女友」有點小吃醋，笑說要將自己的暱稱改為「國民小肥鵝」，最後兩人還合體比出愛心的手勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳詩媛被邱相榤、羅嘉翎放閃，讓她忍不住在留言區直呼「好閃可惡」，接著更CUE男友王齊麟「我男友怎麼還不回來」。其他網友看了貼文後紛紛笑說，「全台灣就妳們最閃，什麼男友是該叫老公了」、「這身高差像爸爸媽媽帶著小孩」、「太可愛的三人組」。

▲陳詩媛介紹邱相榤，被邱相榤、羅嘉翎放閃。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

李洋在出征奧運前就宣布將在今年退休，奪金之後還特別親吻球場以示道別，未來將投身羽球推廣，並且回到國立體育大學任教，培育更多羽球新星。至於王齊麟則已經確定新搭檔人選，將由21歲的邱相榤接替。

邱相榤身高190公分、左手持拍，出生自運動世家，父親是前台灣大聯盟聲寶太陽隊投手邱文聲，2022年開始累積國際賽經驗，曾與楊明哲搭擋在國際賽場上拿下4座挑戰系列賽冠軍，是國內備受看好的潛力好手。