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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋5日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽中，以421.05分拿下第一。陳芋汐則以403.05位居第二。兩人毫無懸念晉級6日的決賽。有網友發現，全紅嬋在半決賽前一天竟在看烏龜盲盒直播，且買了47個，讓賣家笑翻。

據《新聞晨報》報導，一名大陸網友5日凌晨（北京時間）在一販售烏龜盲盒的直播間發現全紅嬋的帳號，點進去個人首頁後確認為本人，整個直播間的賣家、網友們都又驚又喜。

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋出現在烏龜盲盒的直播間裡。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

該名網友表示，「全妹離開直播時，應該是巴黎4日的晚上8點多，全妹一直在下單，大概下了4單吧，那個直播主說『全妹妳怎麼又下單了』，還一直跟她（全紅嬋）說要理性消費，全妹在直播間待了2、3小時，過程都沒離開過，偶爾還會留言說喜歡哪個烏龜，直播主還在她的訂單上寫『Top one、必勝』。」

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋還會在直播間留言。（圖／翻攝自微博）

影片中，全紅嬋的出現，讓直播間裡的網友們驚喜萬分，不少人在直播間裡的留言區幫全紅嬋的奧運比賽加油，「這是小妹妹的紓壓方式吧，全妹比賽加油！」還有網友指出，全紅嬋一次下單了47個烏龜盲盒。

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲全紅嬋在女子單人10公尺台半決賽中，拿下第一。（圖／路透社）

據悉，全紅嬋與陳芋汐在巴黎奧運女子單人10公尺台半決賽中，以斷層分數大幅領先對手們。全紅嬋更與第三名的英國選手差了54.05分。女子單人跳水10公尺台決賽於6日晚間9點舉行，兩人將一同角逐該項目的金牌，上演神仙打架。

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