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社會 社會焦點 保障人權

搶命166天！彰化小姊妹仍重度昏迷　妹反覆肺炎每2小時翻身拍痰

▲伸港小姊妹。（圖／漢基 秀傳提供）

▲陳家小妹妹收治在漢基醫院。（資料圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港陳姓3姊弟今年2月22日放學返家時，穿越斑馬線遭無照休旅車撞上，10歲姊姊、9歲妹妹頭部重擊、身體多處擦挫傷、送醫搶命至今166天，已逾5個月，生命徵象穩定，但仍呈現重度昏迷，僅靠呼吸器維持生命，妹妹反覆發生肺炎，必須施以抗生素，醫護人員須不分晝夜每2小時翻身拍痰，但不放棄，希望能好轉康復。

陳小妹妹自5月10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，在中西醫及復健等專業醫療護理下，目前狀況生命穩定維持，從入院至今昏迷指數維持3，從未張眼醒過來；由於無法自主呼吸，因此都是靠呼吸器維持生命。

▲伸港小姊妹。（圖／漢基 秀傳提供）

▲陳家小姊姊收治在秀傳醫院。（資料圖／秀傳提供）

也由於臥床時間長達165天，反覆肺炎發生，醫護人員不分晝夜，每2小時要為妹妹翻身抽痰；另外，收治在秀傳醫院的陳家小姊姊狀況與妹妹大致相同，生命徵象穩定，昏迷指數維持3，平日爺爺及姑婆都有到院探視，他們從未放棄，希望能出現奇蹟，讓小姊妹病況能好轉康復。

3姊弟列為中低收入戶家庭，受到彰化家扶中心扶助2年，孩子們都會積極參與中心所舉辦的課輔或是才藝班時，不僅專注更是樂在其中，去年3姊弟與家扶兒一同吃牛排慶祝父親節，今年姊妹們恐無法參加，但議員賴清美希望弟弟不要缺席。

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