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社會 社會焦點 保障人權

打死女友獲30萬交保！陳修將判囚10年10月落跑　被害家屬怒發聲

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將(43歲)，因涉嫌虐殺22歲胡姓小女友，遭檢方依殺人罪嫌起訴、被依傷害致死罪判處10年10月定讞，應賠償小女友父母594萬餘元，另涉一粒眠偽藥轉讓罪，一審判處3月，未料法院准他30交保竟棄保潛逃，8月2日遭檢方發布通緝，胡女家屬今(5日)痛斥人身安全沒有受到司法保護，相當氣憤又難過。

▲▼胡女、陳修將。（圖／記翻自胡女、陳修將臉書）

▲▼胡女、陳修將。（資料圖／翻攝自胡女、陳修將臉書）

▲▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲陳修將移送。

胡女家屬表示，當初在法庭上面，「感覺他(陳修將)有在反省、很懺悔」，覺得這些都是假象，怒斥他流的根本是「鱷魚的眼淚」，真的有反省的話，他今天就不會逃跑了。

▲▼陳修將(紅線圈起處)開車將胡女送醫畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳修將(紅線圈起處)開車將胡女送醫畫面。

胡女家屬指出，胡女出事後這2年來，每天都是在以淚洗面中度過，如今又看到陳修將棄保潛逃，家人又難過又悲憤，很害怕陳又回去找他們，擔憂全家人的生命安全，更想問問台灣的司法怎麼了，「是因為覺得我們被害家屬沒背景好欺負嗎」。

陳修將於2021年涉打死胡姓女友，今年4月底經最高法院審理後依傷害致人於死罪，判有期徒刑10年10月定讞，再因涉吸毒，一季3次藥檢也正常到案執行，並未有異狀，5月31本應到案執行卻傳喚未到，檢方發出拘票也未到案，遂於8月2日發布通緝。

▲▼陳修將涉殺22歲小女友，死者胡女最後身影曝。（圖／民眾提供）

▲胡女最後身影。

根據中華民國刑法第84條行刑權，雖然陳修將追訴期長達40年，偵查期間他曾遭羈押83天，通緝期間若未犯他案，到案後並不會增加刑度，未來仍可依據「監獄行刑法」報假釋，據悉，他至今仍否認犯案，身上也沒錢可賠償，甘願冒險棄保潛逃。

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